Un complexe médiatique national avant-gardiste

La semaine dernière, Le Courrier du Vietnam figurait à la Une du numéro 38. Nous étions alors au stand de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Centre d’exposition du Vietnam, à Hanoï, où nombre de ses titres étaient présentés.

>> Victoire du 30 avril 1975 : les reporters de guerre de la VNA, témoins de l'Histoire

>> Agence Vietnamienne d’Information, clé de voûte de la presse révolutionnaire

>> L'Agence Vietnamienne d'Information : nouvelle ère, nouvelle ambition

>> L'Agence Vietnamienne d'Information célèbre 80 ans d'influence mondiale

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, y a présenté avec fierté au ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, une production spéciale du seul journal francophone du pays, publiée à l’occasion des 80 ans de l’indépendance du pays. Une célébration qui marquait également les 80 ans de professionnalisme de l’agence nationale de presse au service du pays. Quel chemin parcouru !

Fondée le 15 septembre 1945, la VNA incarne un média d’État engagé, diffusant avec sérieux des informations nationales et internationales. Juste 13 jours après la proclamation de la Déclaration d’indépendance par le Président Hô Chi Minh, son premier bulletin fut diffusé en trois langues : vietnamien, français et anglais. C’était son acte de naissance.

Depuis 80 ans, la VNA est présente sur tous les fronts. Des générations de journalistes ont couvert les champs de bataille. Près de 260 d’entre eux sont tombés héroïquement, et beaucoup ont gardé des séquelles à vie. Ces sacrifices témoignent de leur bravoure, de leur foi inébranlable et de leur engagement.

Dans les périodes plus apaisées du Renouveau, la VNA a continué d’affirmer son rôle essentiel. Elle entretient depuis longtemps des partenariats durables avec de nombreuses agences de presse étrangères, contribuant à renforcer la visibilité du Vietnam.

Dès février 1949, elle a commencé à recevoir des informations de TASS et de Xinhua, puis à diffuser des dépêches de l’AFP, en provenance de Paris et de Saïgon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville avant la réunification nationale en 1975).

Son réseau de bureaux de représentation s’est progressivement étendu, notamment à Alger (Algérie), La Havane (Cuba) et Moscou (Union soviétique).

En 1969, la VNA a rejoint l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA), qui compte aujourd’hui plus de 40 membres issus de 35 pays de la région, représentant les deux tiers de l’information mondiale. Elle participe activement aux activités des instances de presse internationales, tout en renforçant sa coopération dans le cadre du Mouvement des non-alignés et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

La VNA est aujourd’hui l’organe de presse le plus prolifique du pays, avec une diversité de supports : bulletins écrits, photographiques, télévisés, infographiques et sonores, ainsi que des contenus mobiles, plateformes en ligne, livres, quotidiens, revues illustrées et hebdomadaires, dont Le Courrier du Vietnam.

Très joyeux anniversaire à la VNA, ainsi qu’au Courrier du Vietnam qui a célébré dans l’allégresse ses 32 ans au sein de l’agence le 5 septembre dernier. Champagne !

HERVÉ FAYET/CVN