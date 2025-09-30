Le PM réagit en urgence aux inondations à Cao Bang, Tuyên Quang et Lào Cai



Le 30 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle N°181/CĐ-TTg demandant une action rapide pour surmonter les conséquences des pluies et crues dans les provinces de Cao Bang, Tuyên Quang et Lào Cai.

Photo : VNA/CVN

Les intempéries liées au typhon N°10 (Bualoi) ont provoqué glissements de terrain et crues soudaines, faisant plusieurs morts et disparus, dont deux décès et trois disparus à Cao Bang, quatre disparus à Tuyên Quang et 4 morts et disparus à Lào Cai.

Au nom de la direction du Parti et de l’État, le secrétaire général Tô Lâm et le Premier ministre ont adressé leurs condoléances aux familles des victimes.

Le Premier ministre a demandé la mobilisation immédiate des forces locales et centrales pour rechercher les disparus, évacuer les habitants en danger et sécuriser les infrastructures.

Le bilan du typhon Bualoi, des pluies diluviennes et des crues continue de s’alourdir

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, à 16h le 30 septembre, le typhon N°10 (Bualoi) accompagné de pluies torrentielles, glissements de terrain et orages dans 17 provinces du Nord et du Centre a causé 27 morts, 21 disparus et 112 blessés.

Au total, plus de 158.440 habitations se sont effondrées, endommagées, arrachées de leurs toitures ou inondées. Parmi elles, 90 maisons se sont totalement effondrées et près de 14.000 sont encore submergées.

Les pertes agricoles sont lourdes avec plus de 26.670 ha de rizières et cultures détruits, dont plus de 10.500 ha à Nghê An, 6.700 ha à Thanh Hoa et 3.150 ha à Ninh Binh. Parallèlement, environ 9.590 ha d’aquaculture ont été dévastés. Quinze incidents survenus sur les digues dans les provinces de Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh et Quang Tri compliquent encore la situation.

Des infrastructures ont également subi de graves dégâts : 1.141 points de routes ont été bloqués par inondations ou éboulements, près de 19.500 mètres de berges de rivières et de côtes ont été emportés, 6.260 poteaux électriques renversés et plus de 60.000 arbres abattus. Plusieurs provinces, notamment Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh et Quang Tri, connaissent encore de vastes coupures d’électricité.

Les localités continuent de recenser les pertes et d’organiser les opérations de secours et de rétablissement.

Photo : VNA/CVN

Selon les prévisions, entre la soirée du 30 septembre et la matinée du 1er octobre, de fortes pluies de 50 à 100 mm, localement plus de 170 mm, sont attendues à Lai Chau, Lao Cai et au nord de Tuyên Quang. Les autres régions du Nord et Thanh Hoa connaîtront des précipitations de 20 à 50 mm, parfois supérieures à 100 mm.

Dans les 12 à 24 heures à venir, les niveaux d’eau des rivières Thao et Ma resteront au-dessus du seuil d’alerte 3 de 0,5 à 1,5 m. Les crues des rivières Hoang Long et Ca dépasseront l’alerte 3 de 0,2 à 0,4 m, tandis que la rivière Lo atteindra l’alerte 3 et la rivière Luc Nam entre les niveaux 2 et 3. Le fleuve Rouge à Hanoï devrait atteindre entre 8,7 et 9,3 m, en dessous du seuil d’alerte 1.

VNA/CVN