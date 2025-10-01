Une tortue à grosse tête rare relâchée dans la nature à Quang Ngai

>> Relâcher dans la nature une tortue à tête jaune à Côn Dao
|Relâcher une tortue à grosse tête rare dans la nature à Quang Ngai.
|Photo : VNA/CVN
Après sa remise en liberté, la tortue s'est rapidement adaptée à son environnement, se déplaçant avec agilité et cherchant refuge conformément à son comportement naturel, selon Lê Hoài Vu, chef du sous-département de la protection des forêts de la région 14.
La tortue à grosse tête est classée IB, un groupe d'animaux forestiers rares, précieux et menacés, strictement protégés. L'exploitation et l'utilisation commerciale de leurs spécimens prélevés dans la nature sont interdites. Cette espèce, qui présente une grande valeur scientifique et de conservation, est menacée d'extinction dans la nature.
La tortue avait été remise au sous-département de protection des forêts de la région 14 le 27 septembre par un habitant du village de Nam Hoan Don, commune de Ba To.
VNA/CVN