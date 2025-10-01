Une tortue à grosse tête rare relâchée dans la nature à Quang Ngai

Une tortue à grosse tête rare ( Platysternon megacephalum ) a été relâchée dans la nature le 30 septembre dans la forêt protégée du Réservoir de Tôn Dung, commune de Ba To, province centrale de Quang Ngai.

Photo : VNA/CVN

Après sa remise en liberté, la tortue s'est rapidement adaptée à son environnement, se déplaçant avec agilité et cherchant refuge conformément à son comportement naturel, selon Lê Hoài Vu, chef du sous-département de la protection des forêts de la région 14.

La tortue à grosse tête est classée IB, un groupe d'animaux forestiers rares, précieux et menacés, strictement protégés. L'exploitation et l'utilisation commerciale de leurs spécimens prélevés dans la nature sont interdites. Cette espèce, qui présente une grande valeur scientifique et de conservation, est menacée d'extinction dans la nature.

La tortue avait été remise au sous-département de protection des forêts de la région 14 le 27 septembre par un habitant du village de Nam Hoan Don, commune de Ba To.

