Prendre soin des personnes âgées et valoriser leur rôle dans la société

>> Le rôle de nos aînés dans la période d’essor de la nation
>> La dépendance des personnes âgées, bombe financière en approche
>> Prendre soin des personnes âgées au Vietnam : la nécessité d’une stratégie précoce et durable
|Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre des cadeaux à une Mère Héroïne de la ville de Cân Tho (Sud).
|Photo : VNA/CVN
Cette initiative vise à mettre en œuvre le Programme d’action national pour les personnes âgées ainsi que la Stratégie nationale de protection, de soins et d’amélioration de la santé publique.
VNA/CVN