Prendre soin des personnes âgées et valoriser leur rôle dans la société

À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées (1ᵉʳ octobre), le Vietnam a lancé le Mois d’action pour les personnes âgées 2025, placé sous le thème "Prendre soin des personnes âgées et valoriser leur rôle dans la société - s’adapter activement au vieillissement de la population".

Photo : VNA/CVN

Cette initiative vise à mettre en œuvre le Programme d’action national pour les personnes âgées ainsi que la Stratégie nationale de protection, de soins et d’amélioration de la santé publique.

VNA/CVN