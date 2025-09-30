Typhon Bualoi : circulation perturbée à Hanoï en raison des inondations

La ville de Hanoï a mobilisé, dès le matin du mardi 30 septembre, des centaines d'agents du service d'évacuation des eaux ainsi que des pompes pour intervenir sur les voies inondées et limiter les perturbations de la circulation.

Face aux fortes pluies générées par le typhon Bualoi (typhon N°10), la Société d'évacuation des eaux de Hanoï a déployé l'ensemble de son personnel, utilisé ses équipements et ouvert diverses stations de pompage stratégiques telles que Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông, Cổ Nhuế, entre autres, afin de réduire le niveau d'eau dans les réseaux et de prévenir les inondations dans plusieurs rues de la capitale.

Hoàng Phuong/CVN