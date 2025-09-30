Typhon Bualoi : circulation perturbée à Hanoï en raison des inondations
La ville de Hanoï a mobilisé, dès le matin du mardi 30 septembre, des centaines d'agents du service d'évacuation des eaux ainsi que des pompes pour intervenir sur les voies inondées et limiter les perturbations de la circulation.
Face aux fortes pluies générées par le typhon Bualoi (typhon N°10), la Société d'évacuation des eaux de Hanoï a déployé l'ensemble de son personnel, utilisé ses équipements et ouvert diverses stations de pompage stratégiques telles que Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông, Cổ Nhuế, entre autres, afin de réduire le niveau d'eau dans les réseaux et de prévenir les inondations dans plusieurs rues de la capitale.
La Société d’évacuation des eaux de Hanoï mobilise personnel et équipements pour faire face aux inondations dans la capitale.
Photo : VNA/CVN
Des agents du service sont présents aux points les plus inondés, avec des panneaux de signalisation, pour alerter et assister les habitants.
Hanoï recense 65 points d’inondation sur de nombreux axes de circulation.
De fortes pluies entraînent des inondations localisées dans plusieurs rues, avec des niveaux d’eau allant de 20 à 60 cm, voire plus par endroits. Les zones touchées pourraient rester submergées pendant 2 à 4 heures, parfois davantage.
Photo : VNA/CVN
Un policier guide la circulation au nœud de circulation Mai Dịch.
Photo : Pham Chiêu/CVN
Des habitants se déplacent sous la pluie dans la rue Pham Hùng devant la gare routière de My Dinh.