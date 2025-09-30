Conséquences du typhon Bualoi : plusieurs vols et trains détournés ou annulés

Le 30 septembre au matin, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a annoncé la réouverture des aéroports de Dà Nang, Phu Bài, Dông Hoi et Tho Xuân. Toutefois, un vol a encore dû être dérouté.

Selon la Société vietnamienne de gestion du trafic aérien (VATM), entre le 26 et le 29 septembre, le typhon N°10 (Bualoi) a fortement perturbé le trafic aérien dans les Régions d'information de vol (FIR) de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.

Le 26 septembre, 42 vols ont été déviés. Le 27, ce chiffre est monté à 181. À l’aéroport international de Dà Nang, cinq avions ont dû atterrir sur des aéroports de secours, 30 vols ont été mis en attente et un a été annulé en raison de mauvaises conditions météorologiques.

Le 28 septembre, 92 vols ont été déroutés, et les aéroports de Dà Nang, Phu Bài, Dông Hoi et Tho Xuân ont dû fermer temporairement, entraînant près de 100 annulations. À 15h le 29, un seul vol restait affecté.

Le typhon a également causé des dégâts matériels : toitures arrachées, inondations, chutes d’arbres, clôtures endommagées et perturbations des systèmes d’éclairage, notamment à Dông Hoi et Tho Xuân. Les inspections et réparations se poursuivent pour rétablir rapidement la sécurité et la circulation.

Pour limiter les impacts, l’Autorité de l’aviation civile a demandé une veille continue 24h/24, le strict respect des protocoles de gestion des tempêtes, et la mise en œuvre de mesures de protection contre les inondations et vents violents.

En raison des fortes pluies dans plusieurs provinces, plusieurs trains ont été temporairement suspendus pour garantir la sécurité des passagers. Le 30 septembre, les trains NA1, NA2, SE9, SE10, SP3, SP4, SP7, SP8 ont été annulés. Le 1er octobre, seul le train SP8 reste suspendu.

Des inondations ont affecté la voie ferrée entre Thi Long et Van Trai (province de Thanh Hoa), rendant la circulation des trains dangereuse. Les passagers des trains concernés ont été transférés par bus entre les gares de Thanh Hoa et Truong Lâm. Plus de 1.100 passagers ont été acheminés par voie routière.

Jusqu’au matin du 30 septembre, les chemins de fer ont offert gratuitement plus de 2.000 petits-déjeuners et 850 repas principaux aux voyageurs bloqués.

Conformément aux règles, des repas gratuits sont servis à bord si un train accuse plus de 120 minutes de retard.

Les passagers ayant acheté des billets pour les trains suspendus peuvent obtenir un remboursement complet sans frais, valable jusqu’à 30 jours après la date de départ.

Le secteur ferroviaire continue de suivre de près l’évolution du typhon, en coordination avec les autorités, pour informer les passagers et assurer une reprise rapide et sûre du trafic.

Le ministère de la Construction a demandé à la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) de mettre en œuvre des mesures appropriées (suspensions, transferts routiers, interventions d'urgence) en cas d’inondations ou glissements de terrain. Les unités responsables de la maintenance doivent rester vigilantes dans les zones sensibles - ponts, routes inondables, pentes sujettes aux glissements de terrain et zones proches de barrages ou réservoirs - et assurer la reprise rapide et sûre du trafic.

