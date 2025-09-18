La VNA fournit "systématiquement des informations précises et objectives"

Un reportage objectif et factuel est essentiel non seulement pour la paix et la sécurité du Vietnam, mais aussi pour la stabilité mondiale, selon Nakamura Goro, éminent photojournaliste japonais lié au Vietnam depuis des décennies.

Depuis 1961, il photographie la guerre du Vietnam, capturant les cicatrices laissées par l’agent orange, le défoliant chimique utilisé par les troupes américaines.

Dans une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 80e anniversaire de sa fondation (le 15 septembre), il a relaté le courage de ses journalistes, notamment leur soutien lors d’une mission à Lang Son en 1979, où il a été témoin de leur résilience.

Les réflexions de Nakamura Goro sur les activités de la VNA dans les années 1960 et 1970 évoquent une époque où ses journalistes travaillaient sous la menace incessante des bombardements américains au Nord-Vietnam.

Pourtant, sans se laisser décourager, ils se sont aventurés au Sud, à l’Agence de presse de libération, livrant des récits précis du bilan de la guerre et dénonçant les atrocités militaires américaines. Leurs reportages, a-t-il observé, ont eu un retentissement bien au-delà des frontières du Vietnam et ont trouvé un écho international.

Rappelant la fraternité au sein de la VNA en temps de guerre, notamment lorsque son reporter Bùi Thanh l’a protégé lors d’un bombardement américain, Nakamura Goro a fait savoir que c’était le genre de soutien que la VNA offrait à ses homologues étrangers, dont beaucoup étaient brièvement au Vietnam.

À la fin des années 1960, les rédactions japonaises étaient avides de nouvelles du Vietnam et s’appuyaient fortement sur le Service de presse japonais, qui recevait les télégrammes directement de la VNA à Tokyo, a-t-il expliqué.

Dans l’ère de rénovation et d’édification nationale du Vietnam d’après-guerre, le journalisme demeure essentiel, a-t-il déclaré. Le vaste réseau de bureaux de VNA a semé des idées pour le développement, stimulant le progrès national grâce à des reportages fiables.

L’agence a constamment fourni des informations précises et objectives, remplissant ainsi son rôle d’agence de presse de l’État vietnamien, a-t-il indiqué, ajoutant que ces dernières années, la VNA a adopté la modernisation et innové dans sa couverture, notamment grâce aux plateformes numériques.

Nakamura Goro a perçu le potentiel des outils numériques, notamment l’intelligence artificielle, pour renforcer la créativité de la VNA. Le défi, a-t-il expliqué, est de savoir comment déployer et contrôler efficacement ces technologies.

Sur la scène internationale, la VNA a maintenu des liens solides avec ses partenaires étrangers, favorisant la compréhension et la collaboration. Cette "autonomie", caractéristique de la VNA depuis la guerre, demeure un atout essentiel, a-t-il noté.

Évoquant l’histoire des résistances anti-française et anti-américaine du Vietnam, Nakamura Goro a souligné la supériorité d’une diplomatie pacifique, soutenue par des reportages précis, sur la confrontation armée. Dans ce processus, le rôle de la VNA dans la fourniture d’informations précises a été indispensable. Fournir des informations factuelles, a-t-il souligné, revêt une importance capitale pour le pays et sa population, et peut même déterminer le destin d’une nation.

Tourné vers l’avenir, Nakamura Goro a exhorté les journalistes d’aujourd’hui à s’inspirer du courage des correspondants de guerre de la VNA tout en adoptant des technologies de pointe pour répondre aux exigences de la nouvelle ère.

