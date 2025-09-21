Société

La VNA fête ses 80 ans en semant les graines du savoir à Thuong Phuoc, commune frontalière de Dông Thap

Le 20 septembre, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à travers ses bureaux de représentation à Hô Chi Minh-Ville et dans la province de Dông Tháp, en collaboration avec la commune de Thuong Phuoc, a organisé le programme caritatif "Accompagner les enfants à l’école" destiné aux enfants studieux de familles déshéritées.

L'initiative s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), ainsi que du 80ᵉ anniversaire de la fondation de la VNA (15 septembre 1945 - 15 septembre 2025). L’événement a eu lieu le matin du 20 septembre dans la commune frontalière de Thuong Phuoc, province de Đông Tháp (delta du Mékong).

Au total 80 bourses d’études (d’une valeur de 1 million de dôngs chacune) ont été remises, ainsi que 20 bicyclettes, des étagères et du matériel pédagogique pour le projet de Bibliothèque verte destiné à quatre classes de l’école maternelle Thuong Phuoc Tiên. En outre, 80 lots de médicaments et de compléments nutritionnels ont été offerts au poste de santé local. Le budget global de l’opération dépassait 200 millions de dôngs, grâce aux contributions de sponsors basés à Hô Chi Minh-Ville et à Dông Tháp.

Hông Tuyêt Thu, directrice de l’École maternelle de Thuong Phuoc Tiên, a souligné : "Le projet de Bibliothèque verte est un cadeau précieux pour les enfants d’âge préscolaire. Il leur ouvre les portes du savoir et contribue à améliorer la qualité de l’éducation dans notre établissement".

Le programme comprenait également une séance de sensibilisation destinée aux collégiens sur l’usage responsable des réseaux sociaux et la prévention des arnaques en ligne. Les thèmes abordés portaient sur l’utilisation efficace d’Internet, la détection des fausses informations et des escroqueries, ainsi que les mesures de protection nécessaires.

Hoàng Anh Tuân, chef du bureau de représentation de la VNA à Hô Chi Minh-Ville, a précisé : "Cette initiative de la VNA vise à soutenir les élèves des régions reculées et frontalières, en leur offrant des conditions favorables pour poursuivre leurs études. Les dons, même modestes, représentent une source d’encouragement précieuse pour leur avenir".

L’élève Trân Quôc Dat, en classe de 8ᵉ à l’école secondaire Thuong Phuoc Tiên, a confié avec émotion : "Cette bourse m’apporte une grande motivation pour surmonter les difficultés et mieux apprendre."

Selon Huynh Thanh Phu, président du Comité populaire de Thuong Phuoc, "ce programme en faveur des enfants pauvres et studieux de la région frontalière revêt une importance particulière. Il contribue à améliorer leurs conditions d’apprentissage et, grâce à la solidarité des sponsors ainsi qu’au rôle de passerelle de la VNA, il les encourage fortement sur leur parcours scolaire".

Texte et photos : Quang Châu/CVN