Le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam célébré en Thaïlande

Le consulat général du Vietnam à Khon Kaen a organisé vendredi 28 août une cérémonie dans la province d’Udon Thani, en Thaïlande, pour commémorer le 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2025). L’événement a réuni quelque 800 invités, dont des diplomates, des responsables locaux, des associations d’amitié et d’affaires, ainsi que des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

Le consul général du Vietnam, Dinh Hoàng Linh, a rappelé le moment historique où le Président Hô Chi Minh a déclaré l’indépendance du Vietnam sur la place Ba Dinh, à Hanoi, le 2 septembre 1945, affirmant le droit de la nation à la liberté et à la souveraineté.

Le diplomate a souligné que l’amitié traditionnelle avec la Thaïlande occupe une place particulière dans le parcours du Vietnam vers la prospérité et la puissance. L’empreinte historique des activités du président Hô Chi Minh en Thaïlande il y a près d’un siècle, conjuguée aux contributions positives de la communauté vietnamienne du pays, continue de consolider les fondements du partenariat stratégique global entre les deux nations.

Au cours des 80 dernières années, le Vietnam, pays autrefois ravagé par la guerre, s’est imposé comme un membre dynamique et responsable de la communauté internationale, poursuivant des réformes radicales, stimulant le progrès socio-économique et favorisant l’intégration mondiale, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam avait contribué positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.

Il a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude au gouvernement thaïlandais et aux autorités des provinces du Nord-Est pour leurs politiques de soutien à la communauté vietnamienne, se déclarant confiant que les Vietnamiens d’outre-mer resteront un pont essentiel pour renforcer les relations bilatérales et favoriser des liens plus étroits avec la société d’accueil.

Dans leurs allocutions, les responsables d’Udon Thani et de Khon Kaen ont salué les réalisations remarquables du Vietnam au cours des huit dernières décennies, soulignant la solidarité, le courage et le sacrifice de la nation, qui ont fait du Vietnam un acteur clé au sein de l’ASEAN et sur la scène internationale.

Ils ont souligné les liens étroits qui unissent leurs localités et la communauté vietnamienne, tant sur le plan historique, culturel qu’économique, saluant les contributions des Vietnamiens et des Thaïlandais au développement local et la solide amitié qui unit les deux pays.

