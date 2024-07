Renforcer la connectivité Chine - ASEAN en matière d’écosystème technologique

Une conférence consultative Chine - ASEAN sur le commerce et l'investissement dans les sciences et technologies s'est tenue à Pékin, dans le cadre de la 26e Exposition internationale de l'industrie scientifique et technologique de Pékin, qui se tient du 13 au 16 juillet dans la capitale chinoise.