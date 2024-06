Produits alimentaires et boissons de l'ASEAN présentés en R. de Corée

Le Centre ASEAN - République de Corée a annoncé qu'il accueillerait jusqu'au 20 juillet un magasin appelé ASEAN Flavor Town, au grand magasin Lotte du centre-ville de Séoul, lors d'un événement spécial présentant des produits alimentaires et des boissons de l'ASEAN.

L'événement vise à présenter la riche diversité culinaire l’ASEAN aux consommateurs sud-coréens. Il marque aussi la première collaboration entre le grand magasin Lotte et le centre pour organiser un magasin éphémère exclusivement dédié aux aliments et boissons de l'ASEAN.

Les produits sont disponibles à des prix réduits et divers souvenirs sont proposés en fonction du montant des achats.

Le magasin éphémère sert également de pré-promotion pour le Salon commercial de l'ASEAN 2024, prévu du 8 au 11 août à Séoul, visant à fêter les 57 ans de la fondation du bloc régional (8 août 1967).

Le salon invitera les entreprises agroalimentaires des pays de l'ASEAN, leur offrant ainsi l'opportunité d'exposer leurs produits et de participer à des réunions d'affaires avec des acheteurs sud-coréens.

Le Centre ASEAN - République de Corée accueille le Salon commercial de l'ASEAN depuis 2009 pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) de l'ASEAN à pénétrer le marché sud-coréen, en promouvant les activités commerciales actives entre l'ASEAN et la République de Corée, a déclaré son secrétaire général Kim Jae- shin.

Ce magasin éphémère présente une variété de produits de l'ASEAN aux consommateurs sud-coréens. Cela constituera une bonne opportunité pour un commerce plus actif entre l'ASEAN et la République de Corée dans le secteur de l'alimentation et des boissons, a ajouté M. Kim.

VNA/CVN