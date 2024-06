Le Vietnam participe au 39e Forum ASEAN - Japon à Bangkok

Photo : VNA/CVN

S'adressant au forum, le vice-ministre a exprimé l'espoir que le partenariat stratégique intégral ASEAN - Japon contribuerait de manière positive et efficace aux efforts visant à promouvoir une croissance inclusive vers un avenir de développement durable pour les pays et les peuples des deux parties.

Il a suggéré que les deux parties renforcent leur coopération pour connecter et développer des infrastructures de haute qualité et a appelé le Japon à accroître son soutien aux pays de l'ASEAN pour mettre en œuvre leurs engagements en matière de réduction des émissions de carbone, de promotion de la transition énergétique, de réponse au changement climatique à travers des mécanismes et des initiatives tels que la Communauté asiatique zéro émission (AZEC) du gouvernement japonais, l’Initiative asiatique pour la transition énergétique et l’Initiative pour l’avenir de l’énergie propre pour l’ASEAN.

Concernant la situation mondiale et régionale, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a demandé au Japon de continuer à soutenir la position commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale, en particulier les principes de retenue, de résolution pacifique des différends et de primauté du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982), de soutenir les efforts visant à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à créer un environnement favorable aux négociations visant à parvenir à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982, contribuer à faire de la Mer Orientale une mer de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Lors du forum, l'ASEAN et le Japon ont apprécié l'importance et les valeurs du partenariat stratégique intégral pour haque partie et pour l'ensemble de la région et ont convenu que les relations ASEAN - Japon étaient actuellement l'une des relations étrangères les plus dynamiques, substantielles et efficaces de l'ASEAN.

Les deux parties se sont engagées à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre la Déclaration sur la vision commune et son plan de mise en œuvre visant à approfondir le partenariat stratégique intégral.

Le Japon et l'ASEAN sont parvenus à un consensus pour continuer à promouvoir la coopération afin de répondre aux défis de sécurité non traditionnels et à la coopération maritime.

VNA/CVN