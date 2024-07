La Journée de la famille de l'ASEAN à New York renforce la solidarité intra-bloc

Les missions permanentes des pays membres de l'ASEAN et du Timor Leste en tant qu'observateur, auprès des Nations unies ont organisé le 22 juin à New York la Journée de la famille de l'ASEAN avec la participation de plus de 1.000 responsables et de leurs proches.