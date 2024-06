La Malaisie et Singapour travaillent ensemble pour garantir le fonctionnement efficace de l'ASEAN

S'exprimant lors d'une conférence de presse commune après la visite officielle du Premier ministre singapourien Lawrence Wong en Malaisie, Anwar Ibrahim a déclaré que la Malaisie et Singapour estimaient que l'ASEAN était extrêmement importante et stratégique. Les deux pays sont déterminés à garantir que l'ASEAN puisse fonctionner plus efficacement et se concentrer sur les nouveaux défis liés à l'énergie, au commerce numérique et aux investissements communs.

Anwar Ibrahim a déclaré que lui et son homologue singapourien avaient discuté de toutes les questions en suspens, notamment les zones économiques spéciales, les finances et les réseaux routiers. Ils se sont engagés à résoudre les questions en suspens telles que l’accord sur l’eau, l’espace aérien et les frontières maritimes et espèrent que des relations très saines et solides bénéficieront aux deux pays.

Dans le même temps, Lawrence Wong a déclaré que Singapour soutiendrait pleinement la Malaisie à la présidence de l'ASEAN en 2025 et que les relations entre les deux pays se développaient bien et offraient un grand potentiel pour une coopération plus approfondie.

Les statistiques montrent que la Malaisie et Singapour étaient respectivement le deuxième partenaire commercial en 2023. Singapour est également le plus grand partenaire commercial de la Malaisie parmi les pays de l'ASEAN, avec une valeur commerciale totale de 79,60 milliards d'USD.

Plus tôt, le nouveau Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, a effectué une visite officielle au Brunei, au cours de laquelle Wong a déclaré que les deux voisins étaient déterminés à élargir leur coopération dans de nouveaux domaines à l'occasion du 40e anniversaire de la fondation de leurs relations diplomatiques cette année.

Les visites officielles au Brunei et en Malaisie sont les premiers voyages de Lawrence Wong à l'étranger depuis qu'il a pris ses fonctions de Premier ministre de Singapour le 15 mai.

