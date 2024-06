Solutions pour promouvoir le partenariat stratégique intégral ASEAN - Chine

S'exprimant lors du Forum ASEAN - Chine, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a souligné que la vision future des relations de partenariat stratégique ASEAN - Chine devrait s'adapter au contexte géopolitique dynamique et évolutif ainsi que répondre rapidement aux défis et saisir les opportunités.

Il a proposé un certain nombre de mesures pour continuer à promouvoir le partenariat stratégique intégral plus substantiel pour le plus grand bénéfice du peuple chinois et des pays membres de l'ASEAN. Il s’agit de renforcer les relations économiques, d’améliorer la connectivité, de promouvoir le développement durable, d’assurer la paix et la stabilité dans la région, de promouvoir les échanges entre les peuples et enfin de coopérer pour résoudre les défis mondiaux.

Le représentant en chef de la mission permanente de la Chine auprès de l'ASEAN, l'ambassadeur Hou Yanqi, a déclaré que dans les temps à venir, les deux parties devraient promouvoir une coopération plus pratique et plus intégral, avec l’accent mis sur la promotion du dialogue et de la coopération pour développer les sciences et technologies et l’intelligence artificielle ; investir dans les jeunes ressources humaines de l'ASEAN et de la Chine, en donnant aux jeunes la possibilité de contribuer davantage à la coopération entre la Chine et l'ASEAN à l'avenir.

