ASEAN

Renforcer la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation

La 20 e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (AMMSTI-20) s'est ouverte dans la province de Siem Reap, au Cambodge, vendredi 7 juin au matin.

>> L'ASEAN pousse à la convergence numérique pour un passeport vaccinal mondial

>> Le Conseil des affaires États-Unis - ASEAN soutient le développement de high-tech

Photo : NDEL/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre cambodgien Hun Manet a déclaré que sous le thème "Application de l'intelligence artificielle (IA) : naviguer dans l'avenir", l'AMMSTI-20 se concentre sur les discussions stratégiques liées à l'intégration des technologies de l'IA dans les secteurs public et privé dans toute la région.

Il a souligné que la science et la technologie constituent des piliers importants qui soutiennent le progrès de l'humanité. Ces domaines contribuent à soutenir le progrès et à améliorer la vie des gens, mais tous doivent prêter attention aux questions éthiques et au droit à la vie privée.

Hem Vanndy, ministre cambodgien de l'Industrie, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, a déclaré que les technologies, en particulier l'IA, présentent à la fois un immense potentiel et des risques inhérents.

Il est important que les gens comprennent parfaitement comment gérer la technologie pour promouvoir l’inclusion et la croissance durable, a-t-il déclaré.

Selon Hem Vanndy, l’IA a été introduite dans la vie humaine, il est donc nécessaire de l’intégrer au développement socio-économique. Cela comprend la mise en œuvre de réglementations, la formation, la promotion de l’engagement et l’apprentissage des succès et des échecs pour garantir que l’IA contribue positivement à l’avenir commun de l’humanité.

Le 7 juin au soir, l'AMMSTI-20 a publié sa déclaration commune. En conséquence, la réunion a réaffirmé l'engagement à renforcer la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation (STI) pour assurer la réalisation effective des plans de la communauté de l'ASEAN 2025 et de la vision de la communauté de l'ASEAN 2045, face aux défis mondiaux et régionaux.

La réunion a noté avec satisfaction les progrès de la mise en œuvre des livrables économiques prioritaires (PED) et des priorités annuelles (PA) 2024 dans le secteur STI.

VNA/CVN