ASEAN : nécessité d’une collaboration pour exploiter les avantages de l’IA

Les ministres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) chargés de la science, de la technologie et de l'innovation ont souligné la nécessité d'une action concertée et d'une collaboration pour exploiter les avantages de l'intelligence artificielle (IA), selon une déclaration.

La déclaration a été publiée après la 20e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation, tenue vendredi 7 juin dans la province de Siem Reap, au Nord-Ouest du Cambodge.

La réunion a reconnu le potentiel de transformation important de l'intelligence artificielle (IA) en tant que moteur clé du progrès technologique et de l'innovation et a établi la nécessité d'une action concertée et d'une collaboration pour exploiter les avantages de l'IA tout en abordant de manière proactive ses multiples implications sociales, économiques et éthiques.

L’IA devrait avoir un impact significatif sur l’économie de l’ASEAN, entraînant potentiellement une augmentation de 10 à 18% du PIB, évalué à environ 1.000 milliards d'USD d’ici 2030.

Un groupe de travail dans le cadre de la réunion des hauts responsables numériques de l'ASEAN sur la gouvernance de l'IA a été créé à cette occasion, visant à aborder les questions pertinentes concernant la gouvernance de l'IA, notamment la gouvernance de l'IA générative, et à favoriser une utilisation sûre, responsable et éthique de l'IA.

La réunion a salué le lancement du Comité de l'ASEAN sur les pistes de science, de technologie et d'innovation en matière d'IA pour 2024-2025, visant à élargir les initiatives régionales de développement des capacités en matière d'IA, indique le communiqué.

Les ministres présents à la réunion ont reconnu le potentiel de tirer parti des technologies de l'IA pour favoriser une croissance économique inclusive et équitable, améliorer l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services essentiels et atténuer les disparités socio-économiques au sein des sociétés.

Ils ont également souligné l'importance d'investir dans l'infrastructure de l'IA, englobant les centres de données, les ressources informatiques et la connectivité, pour soutenir l'avancement et le déploiement d'applications et de services d'IA responsables dans toute l'ASEAN.

La réunion a encouragé les efforts de collaboration vers la mise en place d'initiatives et de plateformes régionales d'infrastructure d'IA pour faciliter l'échange de connaissances, le partage de données, le transfert de technologie et la collaboration entre chercheurs, innovateurs et entrepreneurs.

Selon le communiqué, les ministres de l'ASEAN ont également souligné la nécessité cruciale de cadres et de mécanismes solides de gouvernance des données pour protéger la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des données, tout en favorisant le partage des données, l'interopérabilité et l'innovation dans les applications d'IA.

