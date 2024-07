Le Vietnam participe à la table ronde ASEAN - Chine sur le bâtiment en Malaisie

S’exprimant à un débat dans le cadre de l’événement, le vice-ministre Bùi Xuân Dung a déclaré que le gouvernement vietnamien a abordé et intégré de manière proactive des missions et des solutions pour construire un système de zones urbaines résilient au climat.

Bien que le pays ait obtenu plusieurs résultats positifs dans le développement des zones urbaines, de concert avec la croissance économique et une meilleure qualité de vie, il y a encore place à amélioration en matière de réponse à la crise mondiale, de planification, de construction et de gestion des zones urbaines et de construction de zones urbaines intelligentes, a-t-il fait savoir, évoquant un système juridique et une base de données incomplets sur le changement climatique, ainsi que des ressources limitées pour la réponse au changement climatique.

Le responsable a mis l’accent sur la nécessité de maintenir les relations et la coopération entre les zones urbaines régionales et les pays, ainsi que de partager les expériences pratiques pour surmonter ensemble les défis.

Le partage et la connectivité aideront les États membres de l’ASEAN et la Chine à développer leur partenariat étroit dans la construction, à améliorer le rôle du logement et du développement urbain-rural dans le développement durable, améliorant ainsi la qualité de vie et assurant la paix, la sécurité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a-t-il indiqué.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que l’ASEAN s’efforçait de faire de l’Asie du Sud-Est une région dynamique, tant sur le plan économique que culturel, reconnaissant la connectivité fiable de la région et son engagement en faveur d’une coopération qui profitera à ses États membres à mesure qu’ils atteignent des objectifs économiques et sociaux.

Dans le cadre de l’événement, le vice-ministre Bùi Xuân Dung a eu une séance de travail avec le ministre du Développement de la Gouvernance locale, Nga Kor Ming, et une discussion avec des entreprises de construction en Malaisie pour se renseigner sur la gestion et le développement des zones urbaines, du logement et des infrastructures techniques du pays.

