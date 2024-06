La Thaïlande est invitée à moderniser les aéroports régionaux

L'Association des compagnies aériennes de Thaïlande (AAT) a appelé le gouvernement à transformer davantage d'aéroports régionaux en aéroports internationaux, dans le but de générer des revenus touristiques plus élevés pour 55 villes de second rang, ont rapporté les médias locaux.