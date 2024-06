Cambodge

La 20e réunion ministérielle de l'ASEAN sur les sciences, les technologies et l'innovation

La 20 e réunion ministérielle de l'ASEAN sur les sciences, les technologies et de l’innovation-STI (AMMSTI-20) et la 85 e réunion du Comité de l'ASEAN sur les STI (COSTI-85), ainsi que les assemblées connexes, se tiennent au Cambodge du 3 au 7 juin au Cambodge.

Selon le ministère cambodgien de l'Industrie, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, les deux premières réunions du 3 juin comprenaient la 60e réunion du Sous-comité de l'ASEAN sur le développement des infrastructures et des ressources scientifiques et technologiques (SCIRD-60), et le 16e Conseil consultatif.

Ces réunions ont réuni des délégués des 10 États membres de l'ASEAN, du Timor oriental en tant qu'observateur et du Secrétariat de l'ASEAN pour discuter de questions d'infrastructures et de développement des ressources en matière de sciences, de technologies et d'innovation (STI) pour la région, et des progrès en la matière.

Hul Siengheng, sous-secrétaire du ministère cambodgien de l'Industrie, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, a déclaré que l'AMMSTI-20, l'ASEAN COSTI-85 et les réunions connexes constituaient des plates-formes importantes pour la collaboration régionale dans les sciences et technologies. En tant qu’hôte, le Cambodge s’engage à faire progresser les capacités scientifiques de l’ASEAN et à favoriser l’innovation pour le développement durable de la région et de chaque nation.

Ces événements visent à renforcer la collaboration intrarégionale et à faire progresser la mise en œuvre du Plan d'action de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (APASTI) 2016-2025, et à développer l'APASTI 2026-2035.

L'APASTI est une feuille de route qui vise à renforcer la coopération en matière de STI dans la région. Il précise les domaines d'action clés tels que le renforcement des capacités de recherche et de développement, la promotion du transfert de technologies et de l'innovation, l'amélioration de l'enseignement scientifique et technologique et la promotion de partenariats avec le secteur privé. L’objectif ultime de l’APASTI est d’exploiter le potentiel de la STI pour stimuler la croissance économique et le développement durables dans la région.

Des projets de coopération avec des partenaires de dialogue, que sont l'Australie, le Canada, la Chine, l'Inde, le Japon, la République de Corée, l'Union européenne et les États-Unis, ont également été discutés.

En outre, des rapports d'organes subsidiaires et de réseaux tels que le Groupe d'experts en métrologie, le Réseau des jeunes scientifiques de l'ASEAN et le Réseau de l'ASEAN sur l'économie bio-circulaire et verte ont été présentés lors de la réunion.

VNA/CVN