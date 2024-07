L’économie de l’ASEAN est stable face aux chocs extérieurs, selon Qatar National Bank

Dans son rapport d'analyse récemment publié, la Banque nationale du Qatar (Qatar National Bank-QNB) a déclaré que les flux de capitaux et la reprise économique avaient amené le marché financier de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans un état relativement stable.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le rapport de QNB met en évidence la résilience des principales économies de l'ASEAN, notamment l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines, face aux changements soudains concernant les risques et les flux de capitaux. Le rapport se concentre sur l'évaluation de la vulnérabilité aux facteurs externes des économies de l'ASEAN ainsi que sur l'examen des besoins en flux de capitaux externes et du niveau de réserves de change de ces économies.

La QNB a noté que de solides réserves de change agissent comme un tampon important pour absorber les chocs externes, affirmant que ces réserves devraient être évaluées sur la base des besoins de flux de capitaux externes à court terme ainsi que d'autres indicateurs macroéconomiques.

VNA/CVN