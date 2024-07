Le Vietnam propose de promouvoir les échanges entre les jeunes de l'ASEAN et de la Russie

Les activités d'échange et de formation des jeunes dans les domaines de la communication, de l'agriculture, de la culture et du sport doivent être encouragées, a déclaré Lê Hông Nhung, directrice adjointe du département international du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

>> Le Vietnam au 19e Forum culturel des jeunes de l’ASEAN

>> Le Vietnam participe à la table ronde ASEAN - Chine sur le bâtiment en Malaisie

>> L’économie de l’ASEAN est stable face aux chocs extérieurs, selon Qatar National Bank

Photo : VNA/CVN

Participant au 3e Congrès du conseil international de la direction du Festival mondial de la jeunesse (The World Youth Festival - WYF) qui s'est terminé lundi 8 juillet à Moscou, en Russie, Lê Hông Nhung a exprimé son souhait qu'il y ait des activités pour favoriser les liens et promouvoir les échanges et la compréhension mutuelle entre les jeunes des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de la Russie.

Le Vietnam est prêt à élargir la coopération bilatérale dans les affaires internationales liées à la jeunesse, a ajouté Mme Nhung.

Les participants à l'événement ont présenté des solutions pour populariser le russe comme langue internationale et partagé leurs impressions sur le WYF 2024 qui s'est déroulé à Sotchi.

Le WYF 2024 est le plus grand événement de jeunesse au monde organisé par décret du président russe Vladimir Poutine.

Le WYF 2024 qui s'est tenu à Sotchi du 1er au 7 juillet, a attiré 20.000 jeunes dirigeants russes et étrangers dans des domaines tels que les affaires, les médias, la coopération internationale, la culture, la science, l'éducation, le volontariat et la charité, le sport et de divers domaines de la vie publique.

Après la fin du festival, le président Vladimir Poutine a décidé de l'organiser en Russie tous les six ans.

VNA/CVN