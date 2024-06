Le Vietnam participe au Salon de connexion d'entreprises Japon - ASEAN

Plus de 60 start-ups et entreprises d'innovation du Japon et de certains pays membres de l'ASEAN, dont le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Thaïlande ont participé au Salon de connexion d'entreprises Japon - ASEAN 2024 qui s'est tenu le 19 juin à Bangkok, en Thaïlande. Treize compagnies vietnamiennes y ont participé.