Rationalisation de l'appareil politique

Le président de l'AN appelle au consensus national

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân, a présidé le 19 décembre à Hanoï une conférence visant à évaluer le travail de coordination entre la délégation du Parti de l'AN et le Comité du Parti du Bureau de l'AN.

Dans son discours, Trân Thanh Mân a mis en avant les résultats remarquables du pays en 2024, ainsi que de l'AN dans l'exercice de ses fonctions législatives, de supervision et de prise de décisions sur les grandes questions nationales.

Lors de sa 8ᵉ session, l'AN a adopté 18 lois et 21 résolutions, supprimant de nombreux obstacles institutionnels pour favoriser le développement socio-économique du pays. Des décisions historiques ont été prises, telles que l'adoption de la résolution sur la politique d'investissement pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud ; la politique de relance des investissements dans le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân (Centre) ; l'ajustement de la politique d'investissement du projet d'aéroport international de Long Thành (Sud)...

Concernant les orientations pour 2025, Trân Thanh Mân a suggéré de continuer à innover fortement dans l'élaboration des lois, la supervision et la prise de décision sur les questions nationales importantes, et de renforcer la coordination avec le Comité chargé des affaires du Parti du gouvernement, le Bureau du Comité central du Parti et les organes concernés.

Il a souligné la nécessité de continuer à constituer un contingent solide de fonctionnaires dotés d'un sens élevé des responsabilités, osant penser, osant agir et osant prendre leurs responsabilités, capables de prendre des initiatives et d'innover dans leurs missions. Sur cette base, des efforts doivent être faits pour réformer les processus d'évaluation, de sélection, de recrutement et de nomination des fonctionnaires. Il est aussi indispensable d'intensifier l'utilisation des technologies de l'information au sein de l'AN afin de moderniser ses outils de travail et d'améliorer son efficacité, a-t-il ajouté.

En conclusion, Trân Thanh Mân a souligné l'importance de la formation continue et de la garantie des droits des fonctionnaires et employés, tout en renforçant la communication pour créer un consensus national dans le processus de réorganisation et de rationalisation des postes de fonctionnaires.

