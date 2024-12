Le leader salue le travail d’inspection et de supervision et de discipline du Parti

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a félicité jeudi 19 décembre les comités et commissions de contrôle du Parti à tous les niveaux pour leurs réalisations dans le travail d’inspection et de supervision du Parti depuis le début du mandat et tout au long de 2024.

Ils ont contribué à renforcer l’édification et le remodelage du Parti, à assurer un système politique fort et propre et à renforcer la confiance des cadres, des membres du Parti et des citoyens dans le Parti, a-t-il noté lors de la conférence nationale du Secrétariat du Comité central du Parti.

L’événement tenu en format hybride était connecté à 63 sites de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, des comités municipaux et provinciaux du Parti et de ceux relevant des agences gérées par le gouvernement central.

Il a souligné que la période qui nous sépare de la fin du mandat actuel est cruciale pour achever les tâches fixées dans la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, la Résolution N°18 du Comité central du Parti du 12e mandat sur la rationalisation du système politique pour le rendre plus compact, plus efficace et efficient, ainsi que d’autres résolutions sur la construction et le remodelage du Parti, dans le cadre des préparatifs des congrès du Parti à tous les échelons en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Les comités, organisations et commissions de contrôle du Parti à tous les échelons ont été invités à poursuivre les mesures concertées pour prévenir et traiter strictement les violations et les phénomènes négatifs dans le principe "sans zones interdites, ni exceptions", à renforcer la construction d’un Parti plus fort et plus sain pour répondre aux exigences du nouveau contexte.

Ils doivent également suivre sérieusement, efficacement et rapidement les directives du Bureau politique, du Secrétariat et des comités du Parti à tous les échelons ainsi que les directives et conclusions du Comité directeur central sur la prévention et le contrôle de la corruption, du gaspillage et de la négativité.

Inspection minutieuse

Selon le leader du Parti, l’accent doit être mis sur une inspection minutieuse et sur l’imposition d’amendes sévères à toute organisation ou à tout membre du Parti qui viole les règlements, en particulier dans les cas sous la surveillance du Comité directeur.

Il a proposé de restructurer et de rationaliser d’urgence l’appareil de la commission de contrôle, de veiller à ce qu’elle soit unifiée, rationalisée, forte, efficace et efficiente, tandis que le contingent d’inspecteurs à tous les niveaux doit avoir les qualités et les capacités nécessaires.

La Commission de contrôle du Comité central du Parti a été chargée d’examiner et de consulter d’urgence pour proposer des amendements et des compléments opportuns aux règlements du Parti sur l’inspection et la supervision, en veillant à ce qu’ils soient conformes au nouveau modèle d’organisation du Parti à l’échelle nationale.

Pour améliorer la qualité, l’efficacité et l’efficience du travail d’inspection, de supervision et de discipline du Parti, le secrétaire général Tô Lâm a demandé une rénovation continue des méthodes et des approches, une accélération de la transformation numérique et l’application des technologies modernes.

Alors que les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti s’accélèrent, le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité d’une participation active à la rédaction des documents pertinents, exhortant les sous-comités et les équipes de travail à assurer une planification complète et approfondie.

