L’organisation du Parti du gouvernement doit être compacte, rationalisée et efficace

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, les membres du comité ont discuté d’un projet de proposition sur la conclusion des tâches du Comité des affaires du Parti au sein du gouvernement et la création d’une organisation du Parti du gouvernement directement sous l’égide du Comité central du Parti, ainsi que des fonctions, des tâches, du pouvoir et de la structure de la nouvelle organisation du gouvernement du Parti, de son comité exécutif et de son conseil permanent.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère de l’Intérieur, l’agence permanente du comité de pilotage, de se coordonner avec les agences concernées pour recueillir des commentaires et finaliser le projet de proposition avant de le soumettre au Politburo.

Il a souligné que le processus de rédaction doit respecter strictement les statuts, les règlements et les principes du Parti, tout en s’alignant sur le fonctionnement pratique du gouvernement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à un examen complet des performances actuelles du Comité des affaires du Parti au sein du gouvernement, en soulignant à la fois les réalisations et les lacunes.

La proposition devrait clarifier le rôle, l’autorité, les fonctions et les responsabilités de l’organisation du Parti du gouvernement tout en garantissant son leadership et sa direction globale sur toutes les activités du gouvernement et les comités du Parti affiliés.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de construire un appareil consultatif d’élite, rationalisé et solide avec des opérations efficaces pour le Comité du Parti du gouvernement, en réduisant les étapes intermédiaires, en minimisant les unités qui se chevauchent, en favorisant la délégation de pouvoir et la décentralisation et en attribuant des tâches en fonction du mérite et de l’efficacité. Les rôles et les relations entre les organes consultatifs et les autres entités au sein du système politique doivent être clairement définis, a-t-il ajouté.

Parallèlement, il est nécessaire de continuer à promouvoir l’éducation politique et idéologique pour sensibiliser les cadres et les membres du Parti à la rationalisation du système politique en accord avec la réorganisation du personnel pour une plus grande capacité de leadership et de combativité des organisations et des membres du Parti.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à plus d’efforts pour créer un consensus lors de la mise en œuvre du plan, éviter les perturbations pendant le processus de restructuration tout en préservant les droits et les intérêts légitimes des fonctionnaires et des employés.

Lors de la réunion, les membres du comité de pilotage ont également donné leur avis sur un projet de rapport du Comité des affaires du Parti au sein du gouvernement sur la mise en œuvre de la Résolution N°18-NQ/TW.

