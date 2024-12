Le secrétaire général du PCV reçoit le ministre chinois de la Défense

>> La coopération en matière de défense, pilier clé des relations Vietnam - Laos

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit une délégation d'entreprises américaines

>> Le PM à l'ouverture de l’Exposition internationale de la Défense du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le leader du PCV, qui est également secrétaire de la Commission militaire centrale, a qualifié la visite du ministre Dong Jun d’engagement fort du Parti, du gouvernement et de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine envers l’amitié traditionnelle entre les deux Partis, les deux États et les deux pays.

Cette visite contribue à concrétiser les perceptions communes de haut niveau sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité en tant que pilier clé des relations entre le Vietnam et la Chine, a-t-il déclaré.

Il a transmis ses salutations et ses vœux au secrétaire général du Parti communiste chinois et au président chinois Xi Jinping, et a félicité la Chine pour ses grandes réalisations au cours de plus de 40 ans de réforme et d’ouverture, accomplissant les objectifs du premier centenaire de la Chine dans le courant de 2024 et réalisant les objectifs du deuxième centenaire, contribuant positivement à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.

De son côté, le ministre Dong Jun a transmis les salutations du secrétaire général et président Xi Jinping au secrétaire général Tô Lâm et a félicité le Vietnam pour les réalisations accomplies par l’Armée populaire du Vietnam au cours des 80 dernières années.

Il s’est dit convaincu que sous la direction ferme du Parti communiste du Vietnam avec à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam obtiendra de nouveaux succès dans la cause de la rénovation et de la construction du socialisme, réalisant avec succès ses objectifs à l’occasion du centenaire de la fondation du pays et du Parti communiste du Vietnam.

Amitié traditionnelle bilatérale

Le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que le Parti, l’État, l’armée et le peuple vietnamiens ont toujours apprécié le soutien important de la Chine à travers diverses périodes de l’histoire et apprécient les progrès substantiels et révolutionnaires dans les relations entre les deux Partis, les deux pays et les deux armées.

Il a noté que la coopération bilatérale en matière de défense a été renforcée pour devenir de plus en plus pratique et efficace, contribuant à renforcer la confiance politique, la solidarité et l’amitié bilatérale, apportant des avantages tangibles aux deux peuples et contribuant positivement à la paix et à la sécurité, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.

Le leader du PCV a exhorté les ministères de la Défense et les armées des deux pays à multiplier les échanges et les rencontres, à mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants et à explorer de nouveaux domaines de collaboration potentielle.

Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération en matière d’éducation politique et idéologique, de formation du personnel et de défense des frontières, ainsi que de mieux contrôler et résoudre les conflits en mer sur la base de perceptions communes de haut niveau et du droit international.

Le général Dong Jun a déclaré que la Chine attache toujours une grande importance à l’amitié traditionnelle bilatérale et a souligné la volonté de l’APL de mettre en œuvre les perceptions atteintes et de travailler avec son homologue vietnamien pour promouvoir une coopération substantielle et globale, contribuant à la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

VNA/CVN