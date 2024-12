Le dirigeant Tô Lâm souligne l’importance du Bureau du Comité central du Parti

Le Bureau du Comité central (CC) du Parti a tenu le 19 décembre à Hanoï une réunion pour dresser le bilan de son travail en 2024 et mettre en œuvre les tâches en 2025, en présence du secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm.

>> Conférence nationale sur le bilan du travail d’organisation et d’édification du Parti

>> Ouverture du IXe Congrès national de la Fédération de la jeunesse du Vietnam

>> Le secrétaire général du Parti souligne le rôle majeur de la jeunesse

Photo: VNA/CVN

Au nom du Politburo et du Secrétariat, le leader du Parti a apprécié les efforts et les réalisations du Bureau du CC du Parti, soulignant qu’ils avaient contribué aux réalisations de l'ensemble du Parti, de l'armée et du peuple en 2024.

Concernant les tâches en 2025, le secrétaire général a insisté sur le rôle particulièrement important du Bureau du CC du Parti, exigeant qu’il doive être une agence consultative stratégique, importante et confidentielle, le “cerveau” du CC du Parti.

Tô Lâm lui a également demandé de terminer de toute urgence, dans les délais fixés, le bilan de sa mise en œuvre de la résolution n° 18-NQ/TW, et de proposer un nouveau modèle et une nouvelle structure organisationnelle pour le Bureau du CC du Parti pour améliorer sa performance et son efficacité, répondant aux demandes des dirigeants du Parti en cette période révolutionnaire importante.

Dans le processus d’élaboration et de finalisation des projets de documents pour le 14e Congrès national du Parti, le Bureau du CC du Parti doit réfléchir déjà à leur mise en œuvre après le Congrès, a-t-il souligné.

En cette nouvelle conjoncture où plusieurs problèmes urgents doivent être résolus, il a demandé au Bureau du CC du Parti de continuer de promouvoir la tradition de “loyauté absolue, solidarité, créativité, dévouement, prévenance et respect des principes”, en améliorant constamment la qualité et l'efficacité de son travail sur tous les aspects.

Lors de la conférence, plusieurs collectifs et particuliers ont reçu de nobles distinctions pour leurs réalisations exceptionnelles.

VNA/CVN