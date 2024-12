Bilan des activités d’inspection et de supervision du Parti en 2024

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), Tô Lâm, a participé jeudi 19 décembre à une conférence nationale organisée en format hybride par le secrétariat du Comité central du Parti pour faire le bilan des activités d’inspection et de supervision du Parti en 2024 et proposer des tâches pour l’année suivante.

>> Le Comité permanent de l'Assemblée nationale cherche des solutions à la cybercriminalité

>> L'Inspection du gouvernement promeut la coopération avec l'ACA d'Égypte

>> L’Assemblée nationale dresse le bilan de ses activités en 2024

Photo : VNA/CVN

Les résultats des tâches d’inspection, de supervision et de contrôle de la discipline du Parti en 2024 ont montré que les comités du Parti à tous les niveaux ont inspecté 55.075 organisations du Parti et 308.028 membres du Parti. Sur ce total, 1.709 organisations et 6.058 membres ont montré des manquements ou des violations. En conséquence, 35 organisations et 189 membres doivent être sanctionnés, dont sept organisations et 136 membres.

Les comités du Parti à tous les échelons ont également procédé à des inspections pour détecter des signes de violation contre 344 organisations du Parti et 2.379 membres du Parti. Parmi celles-ci, 233 organisations ont commis des violations et 98 doivent être sanctionnées, et 71 ont déjà fait l’objet de mesures disciplinaires. 1.934 membres du Parti ont enfreint les règles, 1.326 doivent être sanctionnés et 1.210 ont déjà été sanctionnés.

Les commissions du contrôle à tous les échelons ont procédé à des inspections pour détecter des signes de violation contre 3.133 organisations du Parti et 8 123 membres du Parti. Après les inspections, 2.228 organisations et 6.685 membres ont été reconnus coupables de violations. En conséquence, 262 organisations et 2.716 membres doivent être sanctionnés et des mesures disciplinaires ont été imposées à 191 organisations du Parti et 2.345 membres du Parti.

Elles ont également surveillé la mise en œuvre des tâches d’inspection et de supervision de 33.546 organisations du Parti. Les résultats ont révélé que 1.854 organisations du Parti n’ont pas bien exécuté les tâches d’inspection et de supervision; 1.574 organisations du Parti n’ont pas dirigé et piloté efficacement la mise en œuvre de ces tâches, et 518 autres n’ont pas de programmes d’inspection et de supervision.

En ce qui concerne les orientations pour 2025, le vice-président permanent de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, Trân Van Ron, a déclaré qu’il y aura une amélioration opportune des procédures liées aux systèmes disciplinaires du Parti pour assurer la cohérence avec le nouveau modèle d’organisation du Parti afin de mieux répondre aux exigences des tâches définies.

VNA/CVN