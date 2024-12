Une exposition témoigne de l'admiration du monde pour le Président Hô Chi Minh

>> Le secrétaire général Tô Lâm rend hommage au Président Hô Chi Minh

>> Lancement d'un livre bilingue vietnamien-anglais sur le Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

L'exposition, qui coïncide avec le 70e anniversaire du retour du Président Hô Chi Minh de la zone de guerre de Viêt Bac au palais présidentiel et le 78e anniversaire de son appel à la guerre de résistance nationale (19 décembre), témoigne du profond respect et de l'admiration que le peuple vietnamien et les amis internationaux ont pour le défunt dirigeant.

Connu comme un héros de la libération nationale, un grand homme de culture, un soldat communiste international et un ami fidèle de l'humanité progressiste et éprise de paix, l'héritage de Hô Chi Minh continue d'inspirer des générations.

Organisée à partir d'une vaste collection de 7.200 réflexions de citoyens vietnamiens et d'outre-mer, ainsi que de 3.200 réflexions internationales provenant de 90 pays, l'événement capture l'essence des sentiments profonds évoqués par la vie et la carrière de Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

Parmi les contributeurs figurent des chefs d'État, des politiciens et des amis internationaux qui ont visité le site des reliques du Président Hô Chi Minh au sein du Palais présidentiel au cours des 55 dernières années. Pour beaucoup, une visite de ce site est un signe distinctif de leur voyage diplomatique et culturel.

Photo : VNA/CVN

L'exposition consacre également un espace spécial à la présentation des réflexions d'activistes, de personnalités culturelles, d'amis et de visiteurs internationaux du monde entier. Ces messages sincères révèlent un profond sentiment de révérence alors qu'ils contemplent les objets et documents inestimables liés au défunt dirigeant.

VNA/CVN