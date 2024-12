Les dirigeants lao saluent la coopération judiciaire avec le Vietnam

Le ministre vietnamien de la Justice, Nguyên Hai Ninh, a rendu jeudi 19 décembre à Vientiane, au Laos, des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith et au Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Photo : VNA/CVN

Le responsable vietnamien, en visite de travail du 18 au 20 décembre au Lao, a fait le point sur les progrès de la coopération entre les ministères de la Justice des deux pays, les résultats de leurs entretiens du 18 décembre et l’ordre du jour de la 6e conférence judiciaire élargie des provinces frontalières vietnamiennes et lao prévue le même jour.

Il a souligné la coopération judiciaire et juridique de plus en plus substantielle et efficace entre les deux ministères, avec un échange régulier d’expériences et un soutien mutuel dans la formation du personnel et le règlement des problèmes juridiques émergents.

Selon le ministre Nguyên Hai Ninh, le mécanisme de coopération, établi au cours des cinq dernières conférences, a été très efficace pour résoudre rapidement les problèmes juridiques et renforcer les relations entre les deux nations.

Le ministère vietnamien de la Justice offre toujours tout le soutien possible à la coopération avec son homologue laotien pour correspondre à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération globale entre les deux pays, a-t-il déclaré.

Partager davantage d’expériences

Le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a pour sa part hautement apprécié le mécanisme efficace de coopération juridique et judiciaire entre les deux nations et les deux ministères au cours des dernières années, estimant que les similitudes et les efforts inhérents des deux parties élèveraient leur collaboration juridique et judiciaire à un nouveau niveau.

Les dirigeants lao ont suggéré que le ministère vietnamien de la Justice partage davantage d’expériences dans l’exécution des jugements civils, en particulier dans le traitement des affaires existantes et des questions juridiques liées à la sécurité et à l’ordre aux frontières.

En outre, ils ont également souligné l’importance d’améliorer le système juridique pour répondre aux problèmes auxquels le gouvernement est confronté, tels que les politiques d’exploitation des terres et des minéraux, afin d’assurer à la fois le développement et une gestion stricte.

Lors des entretiens, mercredi 18 décembre à Vientiane, entre le ministre Nguyên Hai Ninh et son homologue lao Phaivi Sibualipha, les deux parties ont discuté de la collaboration pour contribuer à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération globale entre les deux Partis, les États et les peuples, en la rendant plus substantielle et plus efficace.

VNA/CVN