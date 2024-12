Armée populaire du Vietnam, fierté nationale

"ARMÉE POPULAIRE DU VIETNAM - FIERTÉ NATIONALE

TÔ LÂM

Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam - secrétaire de la Commission militaire centrale

1. L'Armée populaire du Vietnam (APV) est née du peuple et se bat pour le peuple. Après 80 ans de construction, de lutte, de victoire et de développement, sous la direction, l'éducation et la formation du Parti et du Président Hô Chi Minh, d'une petite armée avec des équipements rudimentaires, elle est devenue une armée puissante et forte, aux côtés du peuple pour créer des victoires glorieuses, des exploits héroïques ; le symbole de l'esprit de détermination à lutter et à vaincre du peuple vietnamien ; la fierté du Parti, de l'État, du peuple vietnamien et des amis épris de paix du monde.

Le 22 décembre 1944, en mettant en oeuvre la directive du Président Hô Chi Minh, dans la forêt située à cheval sur les cantons de Hoàng Hoa Tham et Trân Hung Dao, actuellement district de Nguyên Binh, province de Cao Bang (Nord), la brigade de propagande armée pour la libération nationale, prédécesseur de l’APV, a vu le jour avec seulement 34 hommes, dirigés par le camarade Vo Nguyên Giap.

Immédiatement après sa création, avec le soutien, l'aide et la protection du peuple, la brigade de propagande armée pour la libération nationale a remporté la victoire de Phai Khat et de Na Ngan, ouvrant l'histoire traditionnelle des "cent batailles, cent victoires" de l’armée vietnamienne. Sous la direction du Parti et de l'Oncle Hô, la brigade de propagande armée pour la libération nationale, avec les unités de l'Armée du salut national, les équipes de guérilla, le peuple de tout le pays, a mené le soulèvement général et la victoire de la Révolution d'Août en 1945 et a pris le pouvoir entre les mains du peuple, a établi la République démocratique du Vietnam, le premier État démocratique populaire en Asie du Sud-Est, ouvrant une nouvelle ère dans l'histoire nationale, ère d'indépendance et de liberté.

Volonté de lutter et de vaincre

Durant la guerre de résistance contre les colonialistes français, notre armée a rapidement mûri dans tous les aspects. Avec la volonté de lutter et de vaincre, avec l'esprit de "Détermination à mourir pour la survie de la Patrie", avec tout le peuple, notre armée ont mené une guerre de résistance à long terme, mettant en échec la stratégie de "combattre vite, gagner vite" et le complot de "pacifier", d’"attaquer" de l'ennemi, réalisant des exploits glorieux. L'Offensive stratégique hiver-printemps (1953-1954), la victoire historique de Diên Biên Phu "qui a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde" ont forcé le gouvernement français à signer les accords de Genève pour rétablir la paix en Indochine, retirer les troupes et libérer le Nord. Notre armée est devenu une source de fierté, un exemple brillant pour le mouvement de libération nationale dans le monde lorsque, pour la première fois, une colonie, une jeune armée a vaincu l'armée professionnelle, équipée d'armes modernes de l'empire colonial.





Pendant la guerre de résistance contre les agresseurs américains pour sauver le pays, face à un empire puissant avec le potentiel économique et militaire le plus fort du monde, à une armée expéditionnaire professionnelle avec des soldats et des généraux forts, sous la direction talentueuse et sage du Parti et du Président Hô Chi Minh, notre armée a fait valoir sa nature révolutionnaire et sa tradition héroïque, avec un esprit de courage, d'intelligence, de créativité et de volonté, avec la détermination à se battre, à vaincre, à mettre en pratique les paroles de l'Oncle Hô "Combattre pour faire partir les Américains, combattre pour faire tomber les troupes fantoches" ; a surmonté toutes les difficultés, les épreuves ; a sacrifié ; a brisé les stratégies de "guerre spéciale", de "guerre locale", de "vietnamisation de la guerre"... ; a vaincu les deux guerres destructrices visant le Nord menées par les forces aériennes et maritimes américaines, faisant ainsi de la bataille " Diên Biên Phu aérien" (décembre 1972). Notre armée a mené l'Offensive générale et le soulèvement du Printemps 1975, qui a abouti à la campagne de Hô Chi Minh, mettant fin avec succès à la guerre de résistance contre les agresseurs américains pour sauver le pays, achevant glorieusement la cause de la libération nationale et de la réunification nationale, écrivant une page historique glorieux de l'ère Hô Chi Minh. Le pays a été réunifié et est entré dans une nouvelle ère, l’ère de paix, d’indépendance, de liberté et d’avancement vers le socialisme.

Non seulement l'Armée populaire vietnamienne a gagné l'indépendance de la nation et la liberté du peuple, mais elle a également rempli activement ses nobles devoirs internationaux, en aidant le peuple lao à protéger fermement les acquis révolutionnaires et en aidant le peuple cambodgien à échapper au génocide, à réaliser la relance nationale et à remporter la victoire dans la guerre pour protéger la frontière Sud-Ouest, la frontière du Nord de la Patrie.

Construction et défense de la Patrie socialiste

En cette période de Renouveau, la bonne nature et la tradition des "soldats de l’Oncle Hô", forgées au cours de deux guerres de résistance et de défense nationale, continuent de briller dans l’œuvre de construction et de défense de la Patrie socialiste. L’Armée populaire du Vietnam est exemplaire dans la mise en œuvre des résolutions, directives et conclusions du Parti ; ne cesse de s'efforcer constamment, de s'unir, de surmonter toutes les difficultés et tous les défis, de concert avec tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée pour protéger fermement la Patrie socialiste dans toutes les situations. L’armée participe activement au développement socio-économique, au soin de la vie des gens et contribue constamment au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.

La présence des officiers et des soldats militaires dans les endroits difficiles et dangereux, se sacrifiant pour protéger la vie et les biens des populations et effectuant un travail de mobilisation de masse, a renforcé leur qualité, la tradition des "soldats de l'Oncle Hô" et la solidarité et les liens étroits entre l'armée et le peuple, contribuant à édifier un "front de cœur du peuple" et à renforcer la confiance du peuple dans le Parti, l'État et le régime socialiste. L'image des "soldats" vietnamiens au sein des forces internationales de maintien de la paix dans de nombreux pays déchirés par la guerre à travers le monde a montré la nouvelle portée et la nouvelle force de l'Armée populaire du Vietnam.

Les grandes réalisations obtenues dans la cause de la libération nationale, de la protection et de la construction de la Patrie socialiste, et l'accomplissement des obligations internationales au cours des 80 dernières années sont dues à : (i) l'Armée populaire du Vietnam est toujours placée sous la direction absolue, directe et globale et dans tous les aspects du Parti, portant la nature de la classe ouvrière vietnamienne, assumant la mission historique de la classe ouvrière, du peuple et de la nation. (ii) L’Armée populaire du Vietnam est une armée du peuple, par le peuple et pour le peuple, comptant sur la force du peuple, étant étroitement attaché au peuple, ayant toujours un désir ardent d'une vie prospère et heureuse pour le peuple ; en dehors des intérêts de la Patrie et des intérêts du peuple, notre armée n’a pas d’autres intérêts. (iii) Le but de l’édification de l'armée est de défendre la nation ; d'obtenir l'indépendance de la Patrie, la liberté du peuple ; de protéger l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale ; de maintenir la paix et la stabilité ; de contribuer à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde. Notre armée combat sans autre but que de réaliser avec succès l’idéal du Parti, de la classe ouvrière, pour l’indépendance nationale et le socialisme. (iv) Des générations de cadres et de soldats dotés d'un esprit et d'une volonté d'acier, de courage, d'intelligence, malgré les difficultés et les sacrifices, portent toujours haut le drapeau de l'indépendance nationale, de la liberté et du bonheur du peuple (v) La solidarité et le soutien des amis internationaux ont contribué à créer la force de l’Armée populaire du Vietnam.

Le monde traverse une période de changement radical. C’est aussi le moment de façonner notre avenir. La concurrence stratégique entre les grands pays est de plus en plus féroce, ce qui accroît les défis à la paix, à la stabilité et au développement des nations. Le changement radical apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux avantages, mais aussi de nombreux défis. Mais, de nouvelles opportunités peuvent surgir à tout moment en raison de changements soudains de la situation mondiale ; notre tâche est de saisir cette opportunité pour faire avancer le pays.

Les tâches de l'Armée populaire du Vietnam

La 4e révolution industrielle a obligé les pays de changer la méthodologie d'opération et de mener la guerre et les interventions des pays ainsi qu'a modifié de nombreux autres aspects des opérations militaires, de sécurité et de renseignement. Les hostiles, les réactionnaires et les opportunistes politiques mettent en œuvre vigoureusement la stratégie de "l’évolution pacifique" avec de nombreuses astuces insidieuses, sophistiquées et dangereuses. Cette situation pose des exigences et des tâches de plus en plus importantes pour la tâche de défense de la Patrie. Pour répondre aux exigences et aux tâches de la nouvelle période, l'Armée populaire du Vietnam doit promouvoir la bonne nature et la tradition des "soldats de l'Oncle Hô", en se concentrant sur les tâches suivantes :

Premièrement, il faut renforcer la direction absolue et directe du Parti dans tous les domaines ; renforcer constamment le caractère ouvrier, populaire et national de l’Armée. La direction du Parti est un principe immuable, une exigence objective et le facteur décisif de toutes les victoires dans la cause de la défense de la Patrie et dans les tâches de la défense nationale. En toute circonstance, il faut maintenir et renforcer la direction absolue et directe du Parti communiste sur l’armée sur tous les aspects. L’armée doit conserver son caractère révolutionnaire ; maintenir le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh dans la construction et la mise en œuvre de ses fonctions et tâches. Le renforcement du consensus entre la nature ouvrière, le caractère populaire et le caractère national de l'armée est la condition pour garantir que notre armée sera toujours une force politique et une force de combat véritablement propre, absolument loyale et digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple. L'armée doit être filiale envers le peuple, avoir la responsabilité de servir le peuple et la Patrie, respecter le peuple, être étroitement attachée au peuple, partager les souffrances et les difficultés du peuple et être prête à se sacrifier pour sauver le peuple. L'armée doit faire en sorte que le peuple ait confiance et aime. L'armée doit s'unir et se coordonner étroitement avec la Sécurité publique populaire pour construire et promouvoir le "front de cœur du peuple" dans la défense nationale, le "front de défense nationale" associée à la sécurité populaire, la "front de sécurité populaire" forte.

Deuxièmement, l'Armée populaire du Vietnam doit être exemplaire et prendre l'initiative dans la mise en œuvre des résolutions, directives et conclusions du Parti, en premier lieu la Résolution N° 44-NQ/TW du XIIIe Comité central du Parti sur la stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation. Elle doit comprendre fermement la situation et prévoir avec précision la situation, donner des conseils rapides et gérer efficacement les situations de défense, et ne doit absolument pas être passive et surprise dans aucune situation. Elle doit maintenir l'indépendance et l'autonomie ; garantir au maximum les intérêts nationaux sur la base des principes fondamentaux du droit international ; défendre fermement la Patrie socialiste de manière précoce et de loin ; défendre résolument et avec persistance l’indépendance, la souveraineté, l’unité, l’intégrité territoriale, la mer, les îles et l’espace aérien de la Patrie. L'Armée populaire du Vietnam doit activement propager, mobiliser et donner l'exemple au peuple pour bien mettre en œuvre les lignes directives du Parti, les politiques et les lois de l'État, et mener des mouvements d'émulation patriotique et les tâches révolutionnaires ; consolider fermement le bloc de grande union nationale, mobiliser la grande force du peuple dans l’édification et la défense de la Patrie.

Troisièmement, il faut se pencher sur la construction d’une armée populaire véritablement propre, forte, disciplinée, d’élite et moderne, capable de répondre aux exigences et aux tâches de la nouvelle ère, celle du développement et de la prospérité. Il est nécessaire de déployer résolument des solutions pour « édifier fondamentalement en 2025 une armée forte, compacte et d'élite, créant une base solide pour édifier en 2030 une armée révolutionnaire, disciplinée, d'élite et moderne, selon la résolution du XIIIe Congrès national du Parti. Il faut construire une armée moderne et se préparer de manière proactive, dans tous les aspects, à la guerre moderne ; faire de grands progrès dans la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique, faire des recherches approfondies sur la maîtrise de la surface de l’eau, de l’océan et des fonds marins ; rechercher et développer la défense aérienne et l'armée de l'air, maîtriser l'espace aérien, bien manipuler les véhicules aériens sans pilote dans les airs, en mer et les robots sous-marins. Il faut également construire une armée politiquement forte, des organisations du Parti dans l’armée qui soient propres et fortes en politique, en idéologie, en éthique, en organisation et en cadres ; construire un contingent de cadres militaires qui sont absolument "loyaux envers la Patrie et filiaux envers le peuple", luttant pour les objectifs et l'idéal du Parti tout au long de leur vie ; qui servent de tout cœur la Patrie et le peuple, mettant toujours les intérêts de la nation et du peuple au-dessus de tout. Ils doivent être diligents, économes, honnêtes, droits, impartiaux et altruistes ; oser penser, oser faire, oser prendre ses responsabilités, oser innover pour la cause commune, donner activement l'exemple dans la mise en œuvre des politiques du Parti.

Quatrièmement, l'Armée populaire du Vietnam doit accroître sa contribution à la mise en œuvre des objectifs stratégiques des 100 ans sous la direction du Parti, des 100 ans de la fondation de la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui la République socialiste du Vietnam) et maintenir la paix et la stabilité dans la région et dans le monde. La mise en œuvre des objectifs stratégiques du Parti requiert l'ensemble du Parti, l'ensemble du peuple et l'ensemble de l'armée, dont l'Armée populaire du Vietnam est l'une des forces centrales donnant les conseils au Parti et l'État, saisissant les opportunités et repoussant les défis. L'Armée populaire du Vietnam doit être véritablement une "armée de combat", une "armée de travail", une "armée de production et de travail", et le rôle de cette "armée de production et de travail" doit être davantage promu pour le développement de l'industrie de défense dans la politique globale de construction d'une industrie de défense indépendante et d’une économie autonome. Le renforcement de la contribution du Vietnam au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde, en premier lieu par la coopération en matière de défense vise à renforcer la confiance et réduire les désaccords et les conflits. L’armée doit participer activement aux opérations internationales de recherche et de sauvetage, participer aux forces de maintien de la paix des Nations unies.

Avec des exploits brillants, de grandes contributions à l’oeuvre de la libération nationale, à la défense de la Patrie socialiste au cours des 80 dernières années, avec la nature révolutionnaire et la tradition des "soldats de l'Oncle Hô", notre armée mérite d'être l'armée héroïque du peuple vietnamien héroïque, la fierté du Parti, de l'État, du peuple vietnamien et des peuples qui aiment la paix, la liberté et la justice dans le monde entier".

