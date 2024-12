Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération judiciaire

Le ministre vietnamien de la Justice, Nguyên Hai Ninh, et son homologue lao Phayvy Sibualipha ont coprésidé jeudi 19 décembre à Vientiane, au Laos, la 6 e conférence judiciaire élargie des provinces frontalières vietnamiennes et lao.

>> Le chef de l’État travaille avec la permanence du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire

>> Le Vietnam souligne l'importance de ses relations avec la Pologne

>> Les dirigeants lao saluent la coopération judiciaire avec le Vietnam

Photo: VNA/CVN

Nguyên Hai Ninh a souligné la coopération judiciaire fructueuse entre le Vietnam et le Laos après plus de 40 ans depuis la signature de l’accord bilatéral sur la coopération juridique et judiciaire, avec divers contenus de collaboration aux niveaux central et local, contribuant considérablement au développement socio-économique des deux pays.

Il a noté qu’à ce jour, les départements provinciaux de la justice de 24 paires de localités des deux pays, dont 10 paires de provinces frontalières et six provinces et villes jumelées, ont signé des accords de coopération. Nombre de ces accords, notamment l’enregistrement civil, les services de nationalité, l’aide juridique et la médiation de proximité, ont considérablement amélioré la vie des résidents le long de la frontière commune, y compris les citoyens laotiens.

La conférence a offert aux deux parties l’occasion d’améliorer la qualité des activités juridiques, de contribuer à promouvoir le développement socio-économique et d’assurer la défense et la sécurité dans chaque pays, tout en démontrant de manière éclatante la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

Lors de l’événement, les participants ont cherché des solutions pour répondre aux défis juridiques auxquels sont confrontées les communautés frontalières. Ils ont mis l’accent sur le respect des lois, le soutien des moyens de subsistance et la protection des droits et des intérêts des résidents des deux côtés de la frontière.

Le même jour, la délégation du ministère vietnamien de la Justice a visité le nouveau siège du ministère lao de la Justice et a offert au ministère 20 ordinateurs et cinq autres aux départements de la justice des localités lao.

VNA/CVN