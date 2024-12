Le plus haut législateur demande au secteur du parquet de se rénover

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a demandé jeudi 19 décembre au secteur du parquet de se rénover plus efficacement et de manière plus globale et de mobiliser toutes les ressources pour mener à bien les tâches assignées.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’une conférence à Hanoï pour lancer les tâches du secteur du parquet pour 2025, le plus haut législateur a félicité le secteur pour ses réalisations et ses contributions importantes en 2024.

En 2024, un total de 100.394 nouvelles affaires pénales ont été poursuivies, soit une augmentation de 2,1% par rapport à l’année précédente. Parmi celles-ci, 1.038 affaires de corruption et d’abus de position ont été poursuivies, ce qui représente une augmentation de 9,6%. Nombre d’affaires de corruption majeures et complexes impliquant des ministères, des secteurs et des localités ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites.

Les affaires impliquant des atteintes à la sécurité nationale ont connu une augmentation substantielle, avec 37 affaires poursuivies, soit une augmentation de 105,6%. Des crimes émergents ont été constatés dans les domaines de la sécurité énergétique, de l’environnement, des finances et de la cybersécurité. En outre, 29.285 affaires liées à la drogue ont été poursuivies, soit une augmentation de 8,3%, y compris des affaires graves impliquant un trafic de drogue à grande échelle et de nouvelles méthodes de contrebande sophistiquées.

Cependant, le président de l’Assemblée nationale a demandé au secteur d’identifier ses lacunes, d’analyser les raisons qui les sous-tendent et de proposer des solutions efficaces.

Notant que l’année 2025 verra de nombreux événements importants pour le pays, notamment le XIVe Congrès national du Parti, dans le contexte de nombreux défis intérieurs et extérieurs du pays, il a demandé au secteur de déployer davantage d’efforts pour accomplir les tâches majeures, notamment la mise en œuvre efficace de toutes les orientations et résolutions du Parti et des lois de l’État, en particulier dans le domaine judiciaire, l’innovation des pratiques de gestion, le renforcement de la responsabilité des dirigeants, la proposition de mesures pour renforcer les capacités du secteur et la conduite de la prévention précoce de la criminalité, notamment dans la lutte contre la corruption, les crimes économiques et l’abus de pouvoir.

Restructuration de l'appareil organisationnel

Le secteur doit se concentrer sur l’exercice de ses fonctions et devoirs en matière de poursuites pénales, de contrôle des activités judiciaires, de renforcement de la supervision de l’exécution des jugements et de renforcement des capacités des agences d’enquête.

En particulier, le plus haut législateur a demandé au secteur de continuer à mettre en œuvre de manière drastique la restructuration et la rationalisation de son appareil organisationnel sans perturber les opérations.

Il a également appelé à la mise en œuvre du programme d’élaboration des lois et des ordonnances de l’Assemblée nationale et à l’achèvement de la rédaction de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, qui devrait être soumise à l’Assemblée nationale en mai 2025.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné la Loi sur la justice pour mineurs récemment adoptée, qui introduit des dispositions progressistes et humanitaires visant à réhabiliter les jeunes délinquants, et a demandé au secteur de faire les meilleurs préparatifs pour sa mise en œuvre.

En outre, il a demandé au secteur d’accélérer la transformation numérique, de développer l’expertise en matière de données électroniques et de criminalité de haute technologie, et de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité.

VNA/CVN