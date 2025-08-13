Les liens Vietnam - République de Corée contribuent à la paix et à la prospérité de l’ASEAN

La visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en République de Corée, du 10 au 13 août, a non seulement marqué une avancée significative dans les relations entre les deux pays, mais a également contribué à la paix et à la prospérité au sein de l’ASEAN, a déclaré un universitaire malaisien.

Photo: VNA/CVN

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Kuala Lumpur, Collins Chong Yew Keat, analyste des affaires étrangères, de la sécurité et de la stratégie à l’Université de Malaya, a déclaré que cette visite avait propulsé les relations bilatérales à un niveau supérieur sur tous les fronts.

Sur le plan politique, les deux pays ont convenu de renforcer les échanges à tous les niveaux afin de renforcer la confiance et la coopération institutionnalisée. Dans les domaines de la sécurité et de la défense, ils se sont engagés à collaborer plus étroitement dans les domaines de l’industrie de la défense, de la sécurité maritime, du déminage, du maintien de la paix et de la lutte contre le terrorisme.

Sur le plan économique, le Vietnam et la République de Corée se sont fixé des objectifs ambitieux pour stimuler les échanges commerciaux et la coopération dans les domaines du nucléaire et des énergies renouvelables, du ferroviaire à grande vitesse, de la finance, ainsi que des sciences et technologies.

La coopération sera également renforcée dans les domaines de l’innovation et de l’énergie, couvrant l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, la biotechnologie, les minéraux critiques, les infrastructures numériques et les énergies renouvelables. Les échanges populaires devraient se développer grâce à une mobilité accrue de la main-d’œuvre, des bourses d’études, des programmes culturels et la promotion du tourisme.

Selon l’analyste, les résultats de la visite dépassent le cadre bilatéral et ont des implications importantes pour la sécurité et le paysage économique de l’ASEAN.

Le renforcement des liens entre le Vietnam et la République de Corée favorisera les liens extérieurs de l’ASEAN, notamment dans les domaines de la sécurité non traditionnelle, tels que la sécurité maritime, la résilience climatique et la lutte contre la criminalité transnationale.

Le Vietnam sert de « pont » entre la République de Corée et l’Asie du Sud-Est, renforçant ainsi le rôle central de l’ASEAN dans des mécanismes tels que le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS) et la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN Plus (ADMM+).

La réaffirmation par les deux pays de leur soutien au règlement pacifique des différends, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et aux négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC), soutient directement les objectifs de sécurité maritime de l’ASEAN. La diplomatie équilibrée du Vietnam le positionne également comme un facilitateur potentiel du dialogue intercoréen, contribuant indirectement à la stabilité régionale.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan économique, le partenariat Vietnam-République de Corée renforce l’intégration de l’ASEAN en accélérant les projets d’infrastructures, d’énergie et de connectivité numérique, complétant ainsi les chaînes d’approvisionnement régionales.

Face aux perturbations du commerce mondial causées par les tensions géopolitiques et les modifications tarifaires, une coopération plus approfondie offre aux membres de l’ASEAN de nouvelles perspectives d’investissement, de transfert de technologie et de diversification des marchés, réduisant ainsi la dépendance excessive à un partenaire économique unique.

Collins Chong Yew Keat a déclaré que les investissements sud-coréens au Vietnam, en particulier dans les secteurs de haute technologie, devraient se répercuter sur les économies voisines de l’ASEAN, améliorant ainsi les normes d’innovation et les capacités industrielles. Une coordination plus étroite au sein des forums multilatéraux tels que l’EAS, l’APEC et le Forum régional de l’ASEAN (ARF) contribuera à maintenir la cohésion et la pertinence stratégique de l’ASEAN.

En combinant les capacités industrielles avancées de la République de Corée avec le rôle dynamique du Vietnam au sein de l’ASEAN, a noté l’expert, cette visite a contribué à jeter les bases d’une économie régionale plus forte, d’une architecture de sécurité plus résiliente et de liens plus étroits entre l’ASEAN et l’Asie du Nord-Est, façonnant ainsi la dynamique bilatérale et régionale pour la décennie à venir. – VNA