Science et technologie, pilier des liens Vietnam - République de Corée

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a participé le 12 août au colloque scientifique et technologique Vietnam - République de Corée à Séoul, dans le cadre de sa visite d'État dans ce pays d'Asie de l'Est.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le ministre vietnamien des Sciences et Technologies, Nguyên Manh Hùng, a souligné que le Vietnam considère le triptyque science et technologie, innovation et transformation numérique comme le moteur essentiel pour devenir un pays développé à revenu élevé, contribuant au moins à 50% à la croissance du Produit intérieur brut (PIB).

Il a indiqué que le Vietnam avait créé un Comité central de pilotage pour le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, dirigé directement par le secrétaire général, Tô Lâm, témoignant de la détermination sans faille du pays.

Le ministre a souligné que le Vietnam souhaite que la République de Corée partage son expérience en matière de développement technologique, notamment dans les domaines des hautes technologies, des technologies émergentes et des technologies clés.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a souligné l'importance du développement des sciences et des technologies et a proposé que les deux pays considèrent ce domaine comme un pilier stratégique essentiel du Partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée.

Il a précisé que le Vietnam a élaboré une stratégie pour le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, identifiant ce secteur comme un moteur essentiel de l'amélioration de la compétitivité nationale et de la transformation du Vietnam en un pays développé à revenu élevé.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que le pays met l'accent sur l'élaboration de politiques, le développement des ressources humaines, l'investissement financier et le renforcement de la coopération internationale pour stimuler le développement scientifique et technologique.

Il a souligné que le Vietnam accorde une grande importance à l'investissement dans l'éducation et la formation de ressources humaines de haute qualité, en particulier dans de nouveaux domaines tels que l'intelligence artificielle (IA), ainsi qu'à l'attraction de scientifiques et d'experts vietnamiens à l'étranger pour contribuer au développement national.

Il a affirmé que le Vietnam accorde une grande importance à la coopération avec des partenaires étrangers tels que la République de Corée pour accéder aux technologies de pointe, tirer parti de leurs expériences et trouver des solutions pour rattraper le rythme du développement mondial et qu'il alloue des ressources financières importantes à la recherche et au développement scientifiques et technologiques afin de réaliser des avancées majeures.

En outre, il favorise les liens et la coopération entre les universités, les instituts de recherche, les entreprises et l'État, créant ainsi des conditions favorables à l'application des initiatives et des résultats de la recherche dans la pratique, la production et les affaires.

Tô Lâm a estimé nécessaire de passer d'une coopération dans les domaines de la transformation et de la fabrication à une coopération dans le transfert de technologie et la recherche et développement, et a proposé que le Vietnam et la Corée du Sud tirent parti de leurs atouts respectifs pour se développer ensemble, apportant des avantages concrets aux populations des deux pays.

Réaffirmant que la coopération scientifique et technologique est un pilier important du renforcement des relations bilatérales à l'avenir, Tô Lâm s'est dit confiant que le partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée se développera de manière de plus en plus substantielle et efficace, générant des avantages inclusifs et durables pour les deux pays.

VNA/CVN