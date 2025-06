Renforcement de l'amitié Vietnam - Bulgarie

L’ambassade du Vietnam en Bulgarie a célébré à Sofia le 75 e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays par une conférence de presse réunissant plus de 20 médias bulgares majeurs et de nombreux journalistes expérimentés.

Photo : VNA/CVN

L'ambassade du Vietnam en Bulgarie a organisé, le 27 juin à Sofia, une conférence de presse pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Bulgarie (8 février 1950). Plus de 20 agences de presse et médias locaux de premier plan dont des représentants de la Radio-Télévision Nationale Bulgare, de l'Association des Journalistes bulgares, de 24chasa.bg, de Zemya, de Duma, de Capital, ainsi que de nombreux journalistes chevronnés étaient présents.

L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyên Thi Minh Nguyêt, a passé en revue les étapes importantes du développement socio-économique du Vietnam après près de 40 ans de Dôi Moi (Renouveau).

La diplomate vietnamienne a souligné les avancées en matière de réforme institutionnelle et de gestion de l'État, notamment la simplification de l'appareil administratif. Parallèlement, elle a présenté les "quatre piliers" de la stratégie nationale de développement, à savoir : la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique ; l'intégration internationale ; l'élaboration des lois ; et le développement économique privé, qui visent à propulser le pays vers l'objectif de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045.

Lors de cet événement, elle a présenté le prochain Forum d'affaires Vietnam-Bulgarie qui se tiendra le 3 juillet, sous les auspices de l'ambassade en coordination avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bulgarie (BCCI). Ce forum devrait attirer la participation directe de nombreuses entreprises vietnamiennes et de dizaines d'entreprises bulgares dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire, immobilier, des ressources humaines, etc. Ce sera une occasion concrète pour les deux parties de renforcer leur coopération économique, commerciale et d'investissement, a-t-elle espér

Photo : Viêt Thang/VNA/CVN

De son côté, Nguyên Thanh Hai, conseiller commercial, a également évoqué le potentiel de coopération entre le Vietnam et l'UE en général, et la Bulgarie en particulier. Il a souligné que la Bulgarie serait une porte d'entrée pour les entreprises vietnamiennes sur le marché de l'Europe du Sud-Est, tandis que le Vietnam constituait une passerelle efficace pour l'accès de la Bulgarie au vaste marché de l'ASEAN.

Gabriela Dimitrova, responsable du département des relations internationales de la BCCI, a affirmé que la BCCI et l'ambassade du Vietnam travaillaient en étroite collaboration pour organiser avec succès le prochain forum d'affaires, en renforçant le dialogue et les contacts entre les deux parties.

En marge de l'événement, des journalistes bulgares ont exprimé leur appréciation pour les réalisations du Vietnam en matière d'innovation et d'intégration internationale, et ont partagé leur souhait de promouvoir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Outre des discussions, les délégués ont visité l'exposition photo intitulée "75 ans de relations Vietnam - Bulgarie", dégusté des plats traditionnels et découvert les produits agricoles et artisanaux vietnamiens.

Après cet événement, de nombreux articles ont été publiés dans les principaux journaux bulgares. Parmi eux, Duma a affirmé que le Vietnam était devenu l'un des principaux pays exportateurs d'Asie, tandis que Novinata.bg a publié une analyse approfondie des 75 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.

VNA/CVN