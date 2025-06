Le Vietnam salue l’accompagnement stratégique de la JBIC dans ses projets

>> Le vice-PM Nguyên Chi Dung rencontre un ministre et un ancien PM japonais

>> Renforcer la coopération entre la Garde-côtière vietnamienne et la JICA

>> Le Japon demeure une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Étaient également présents à la rencontre des dirigeants des ministères et secteurs concernés ainsi que l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué le développement florissant des relations Vietnam - Japon, fondées sur la sincérité, la confiance mutuelle et l’efficacité. Il a souligné qu’à la suite de l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global, la coopération entre les deux pays avait franchi une nouvelle étape, dynamique et fructueuse.

Soutien constant du Japon

Exprimant la gratitude du Vietnam pour le soutien constant du Japon, Pham Minh Chinh a réaffirmé la volonté du pays de renforcer sa coopération avec Tokyo dans des domaines prioritaires, notamment la sécurité alimentaire. Il a, à cet égard, évoqué la possibilité d'accroître les exportations de riz vers le Japon, en réponse à l’intérêt manifesté récemment par la partie japonaise.

Le Premier ministre a vivement salué l’accompagnement de la JBIC, tant à travers le dialogue stratégique qu’en matière de financement de projets d’infrastructures et d’énergie, qui a facilité la présence d’investisseurs japonais au Vietnam, y compris des petites et moyennes entreprises. Il a rappelé, à ce titre, le financement de plus de 800 millions de dollars récemment octroyés par la JBIC pour relancer le projet gazier du bloc Lô B.

Dans le cadre de la transition énergétique nationale, Pham Minh Chinh a invité la JBIC à jouer un rôle central dans le soutien financier des 15 projets verts japonais au Vietnam, pour une valeur cumulée dépassant 20 milliards de dollars. Ces projets s’inscrivent dans l’initiative ''Asia Zero Emission Community'' (AZEC), lancée lors de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba en avril 2025.

Photo : VNA/CVN

Abordant les grandes orientations de développement du pays, le Premier ministre a présenté les principaux projets d’infrastructures stratégiques en cours, incluant autoroutes, ports maritimes, aéroports, chemins de fer urbains, lignes ferroviaires à grande vitesse et projets nucléaires. Il a encouragé la JBIC ainsi que les entreprises japonaises à y participer, en mobilisant des ressources financières, technologiques et humaines.

Concernant le complexe pétrochimique de Nghi Sơn (NSRP), coentreprise réunissant des partenaires vietnamiens, koweïtiens et japonais, Pham Minh Chinh a exhorté la JBIC, en tant que principal bailleur de fonds, à jouer un rôle actif dans la restructuration financière du projet, en vue d’en assurer la viabilité et de préparer une éventuelle deuxième phase, dans un esprit de ''partage équitable des bénéfices et des risques''.

Promouvoir le secteur privé

Pour sa part, Maeda Tadashi a salué les progrès remarquables du Vietnam, en particulier ses politiques récentes visant à promouvoir le secteur privé et à accélérer la transition énergétique. Il a réaffirmé l’engagement de la JBIC à accompagner les projets verts portés par les entreprises japonaises dans le cadre de l’initiative AZEC.

Il a également exprimé l’intérêt de la JBIC et des entreprises japonaises à participer activement aux projets d’infrastructures du Vietnam, notamment ceux fondés sur le modèle TOD (Transit-Oriented Development), privilégiant le développement urbain intégré aux transports publics. Il a souligné l’expertise japonaise dans ce domaine, notamment pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse envisagé par le Vietnam.

À propos du complexe de Nghi Son, Maeda Tadashi a assuré que la JBIC poursuivait activement les discussions avec les parties prenantes afin d’identifier des solutions durables, conformément aux attentes du gouvernement vietnamien. Il s’est engagé à mobiliser tous les moyens nécessaires pour surmonter les difficultés actuelles et garantir la stabilité du projet.

VNA/CVN