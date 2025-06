Porter les relations Vietnam - Europe centrale et orientale à une nouvelle hauteur

Le ministère des Affaires étrangères, en coopération avec les ambassades de six pays d’Europe centrale et orientale - Pologne, Slovaquie, République tchèque, Hongrie, Roumanie et Bulgarie -, a organisé le 26 juin un colloque commémoratif intitulé : "75 ans d’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les pays d’Europe centrale et orientale : Renforcer l’amitié, intensifier la coopération, regarder vers l’avenir".

>> Le PM Pham Minh Chinh achève sa tournée en Pologne, en République tchèque et en Suisse

>> Le Vietnam et la Pologne renforcent leur coopération en matière de défense

>> Renforcement de l'amitié entre le Vietnam et la Hongrie

>> La Hongrie considère le Vietnam comme un partenaire stratégique fiable et important en Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Ces six pays figurent parmi les premiers au monde à avoir reconnu et établi des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1950.

Prenant la parole à l’événement, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné l’importance de ce colloque, le qualifiant d’opportunité pour les deux parties de revisiter 75 années de coopération fructueuse, tout en jetant les bases d’un avenir de partenariat élargi dans de multiples domaines.

Il a exprimé sa reconnaissance pour le soutien sincère, solidaire et efficace apporté par ces pays au Vietnam au fil des décennies. De nombreux hôpitaux, écoles et usines construits grâce à l’aide de ces nations sont aujourd’hui des symboles vivants de cette amitié.

Le vice-Premier ministre a proposé cinq orientations majeures pour hisser les relations Vietnam - Europe centrale et orientale à un nouveau palier : renforcer le dialogue politique afin d’accroître la confiance mutuelle ; promouvoir la coopération économique et viser un volume d’échanges commerciaux de 15 milliards de dollars d’ici 2030 ; élargir la collaboration dans des domaines d’avenir tels que l’intelligence artificielle, l’énergie verte et les sciences et technologies ; intensifier les échanges culturels et entre les peuples ; renforcer la coordination multilatérale.

Il a également réaffirmé l’engagement du Vietnam à offrir un cadre politique, juridique et d’investissement favorable à une coopération mutuellement bénéfique.

Présente au colloque, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a assuré que son ministère continuerait à travailler étroitement avec les partenaires d’Europe centrale et orientale pour concrétiser les idées et initiatives en projets concrets, efficaces et conformes aux priorités communes.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant au nom du corps diplomatique, l’ambassadeur de la République tchèque au Vietnam, Hynek Kmonicek, a souligné que les peuples de ces régions, marqués par leur passé de conflits, comprenaient et admiraient la résilience du Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance. Cette solidarité s’est muée, selon lui, en un véritable partenariat. Il a aussi mis en avant l’importance des échanges entre les peuples, de politiques de visas souples et de liaisons aériennes directes comme leviers concrets au service de la coopération bilatérale.

Le professeur associé Huynh Quyêt Thang, directeur de l’Université polytechnique de Hanoï et président de l’Association d’amitié Vietnam - Bulgarie, a présenté trois propositions à long terme : promouvoir la diplomatie populaire à travers des associations d’amitié élargies ; créer une alliance universitaire et de recherche entre le Vietnam et les pays de la région ; renforcer la coopération entre entreprises dans les secteurs de la transformation, de la valorisation agricole et pharmaceutique.

En marge du colloque, une vingtaine d’entreprises vietnamiennes et d’Europe centrale et orientale ont organisé des stands d’exposition et de présentation de produits agricoles et médicaux, dans l’objectif de développer les échanges et les opportunités de coopération.

VNA/CVN