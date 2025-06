Modèle d’administration locale à deux niveaux : mieux servir les citoyens

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre permanent, Nguyên Hoà Binh, a indiqué que le modèle à trois niveaux présentait plusieurs limites : une organisation peu scientifique, un appareil encombrant, une couche intermédiaire et un effectif trop élevé, compliquant la réforme salariale. C’est pourquoi le Comité central et le Bureau politique ont décidé de passer à un modèle à deux niveaux, en supprimant le niveau de district et en fusionnant les unités administratives. Le nombre de provinces est ainsi passé de 63 à 34, et celui des communes de plus de 10.000 à 3.321.

Ce changement a nécessité la révision de la Constitution, de la Loi sur l’organisation des administrations locales et de la Loi sur l’organisation du gouvernement. Le gouvernement a également publié 40 décrets, dont 28 liés à la décentralisation et au transfert de compétences. Le but est de rendre l’appareil administratif plus rationnel, plus léger, plus proche des citoyens, et plus efficace dans la gestion des territoires.

Il s’agit aussi d’une opportunité pour réorganiser les ressources humaines, en réduisant les effectifs peu performants ou en âge de partir à la retraite, tout en attirant une nouvelle génération de jeunes diplômés compétents. Le nouveau modèle permettra aussi de créer de grands espaces économiques, en combinant les atouts des différentes régions pour favoriser la croissance nationale.

Les provinces fusionnées disposent désormais d’une population de 2 à 3 millions d’habitants et d’une économie diversifiée, incluant montagnes, plaines et zones côtières. Certaines régions sont appelées à devenir des pôles économiques majeurs à l’échelle régionale, comme Hô Chi Minh-Ville après la fusion avec Binh Duong et Bà Ria - Vung Tàu.

Il a précisé que le Bureau politique avait envoyé 19 délégations dans les localités pour superviser les préparatifs, de la fusion des sièges administratifs et du personnel à la rédaction des documents pour les futurs congrès. Le 30 juin 2025, lors d’une cérémonie officielle, seront annoncées les décisions relatives à la fusion administrative, à la création de nouvelles organisations du Parti et à la désignation des cadres dirigeants. Des dirigeants du Parti et de l’État seront présents dans plusieurs localités pour ces événements de portée nationale.

Photo: VNA/CVN

Les préparatifs ont été bien accueillis par la population, avec un taux de soutien de 98 à 100%. Certaines localités ont proposé d’organiser des feux d’artifice pour marquer ce moment historique, et la Sangha bouddhique envisage de faire sonner les cloches le 1er juillet. La décision du gouvernement a également été saluée par les entreprises et des dirigeants étrangers.

Le gouvernement a aussi ordonné la révision des projets d’infrastructures clés pour assurer une bonne connexion entre les zones fusionnées. La politique d’investissement dans le projet d’autoroute Quy Nhon – Pleiku de 125 km a été approuvée par l’Assemblée nationale pour favoriser le développement des Hauts Plateaux du Centre. D’ici au 19 août, 80 projets d’infrastructure devraient être lancés simultanément. La connectivité en matière d’infrastructures est essentielle pour atteindre les objectifs économiques du nouveau modèle.

Avec des préparatifs coordonnés dans les domaines des infrastructures, de la gouvernance, des ressources humaines et de la décentralisation, le vice-Premier ministre a estimé que le nouveau modèle favorisera la croissance économique et améliorera les services aux citoyens.

Il a cité l’exemple des centres de services publics communaux, où les citoyens pourront effectuer toutes leurs démarches administratives. La majorité des services sont déjà numérisés, accessibles en ligne, et l’État a confié à VNPT et Viettel la mission de développer un assistant virtuel pour guider les usagers. L’expérimentation à Hô Chi Minh-Ville montre qu’en trois mois, plus de 10.000 connexions par jour ont été enregistrées.

Actuellement, cet assistant peut fournir des réponses pour 1.800 services publics et orienter les démarches. À l’avenir, les citoyens pourront effectuer en ligne diverses procédures comme l’enregistrement des naissances, des mariages, des décès, ou encore la demande de passeport ou de permis de construire. L’innovation et la transformation numérique rendront l’administration plus transparente, réduiront les abus et amélioreront la surveillance citoyenne.

VNA/CVN