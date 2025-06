Le Vietnam souligne les valeurs fondamentales de la Charte de l’ONU

>> Le Vietnam appelle tous les États membres à adhérer aux principes de la Charte de l'ONU

>> La valeur et le principe de la Charte de l'ONU comme fondement du droit international

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la session, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a estimé que les principes de l’ONU étaient gravement menacés, avant d’appeler les pays à renforcer leur engagement envers la Charte et le droit international, en faveur de la paix, de la justice et du progrès pour tous les peuples du monde.

Les présidents de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Conseil économique et social ont tous souligné que, dans un contexte de conflits croissants et de défis croissants pour le multilatéralisme, cet anniversaire était non seulement l'occasion de réfléchir aux progrès de la coopération mondiale au cours des huit dernières décennies, mais aussi l'occasion pour les pays de débattre et de promouvoir la concrétisation de la vision de paix, de coopération et de développement de la Charte.

Les pays ont exprimé leur inquiétude face à la multiplication des actions unilatérales et des violations du droit international, appelant la communauté internationale à réaffirmer son engagement envers les principes de la Charte, notamment l'égalité souveraine, la non-intervention et le règlement pacifique des différends.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l'ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné l'importance historique et les valeurs fondamentales de la Charte dans le parcours du Vietnam vers l'indépendance et la protection de sa souveraineté.

Deux mois après la signature de la Charte en 1945, le Vietnam a déclaré son indépendance, mais a ensuite dû traverser des décennies de résistance pour protéger son droit à l'autodétermination et son intégrité territoriale, contre des actes qui violaient ouvertement la Charte, a dit l’ambassadeur Dô Hung Viêt, affirmant que l'histoire du Vietnam et de nombreux autres pays prouvait que le recours à la force, l'invasion ou l'ingérence dans les affaires intérieures est voué à l'échec ; la volonté du peuple et le droit à l'autodétermination prévaudraient toujours.

Le diplomate a souligné que malgré les nombreuses pertes et souffrances, le Vietnam a toujours choisi la paix, la coopération et la réconciliation – des valeurs qui reflètent l'esprit même de la Charte des Nations unies.

À cette occasion, le Vietnam appelle la communauté internationale à tirer les leçons de l'histoire, à ne pas répéter les erreurs du passé et à déployer des efforts conjoints pour mettre pleinement en œuvre la Charte, pour un monde de paix, de justice et de développement durable pour tous.

Dans le cadre de cette célébration, l'exemplaire original de la Charte de l’ONU, signée à San Francisco en 1945 et conservé aux Archives nationales des États-Unis, a été restitué au siège de l'ONU pour la première fois depuis des décennies et y sera exposé jusqu'en septembre 2025. Il s'agit d'un symbole vivant de l'engagement durable en faveur du multilatéralisme, de la paix et des objectifs communs de l'humanité.

VNA/CVN