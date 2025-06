Le président appelle à une gouvernance plus forte et plus étroite après la fusion administrative

Le président de la République, Luong Cuong, a rencontré samedi 28 juin les électeurs des districts de Hóc Môn et Cu Chi, à Hô Chi Minh-Ville (Sud), afin de les informer des résultats de la 9 e session de la XV e Assemblée nationale et de répondre à leurs commentaires et préoccupations.

Le chef de l'État a salué les commentaires sincères et responsables des électeurs qui, selon lui, reflètent une profonde préoccupation pour le développement local, municipal et national. Leur engagement témoigne également de leur confiance dans les activités de l’Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné quatre résolutions clés du Politburo du Parti, appelées les "quatre piliers stratégiques", axées sur les avancées scientifiques et technologiques, l’innovation et la transformation numérique, l’intégration internationale dans le nouveau contexte, la réforme du système législatif et de son application, ainsi que le développement du secteur privé.

Le chef de l’État a noté que la situation socio-économique du Vietnam au premier semestre 2025 affichait une dynamique positive continue. La stabilité macroéconomique a été maintenue, l’inflation maîtrisée, les principaux équilibres économiques préservés et la protection sociale préservée. Le niveau de vie est resté stable et s’est amélioré. De nombreux indicateurs économiques clés ont dépassé ceux de la même période l’an dernier, avec une croissance du PIB prévue d’environ 7,3% pour le premier semestre, plaçant le Vietnam parmi les économies à la croissance la plus rapide de la région et du monde. La stabilité politique et sociale, la défense et la sécurité nationales ont été maintenue, l’ordre social assuré et l’intégration internationale renforcée, renforçant ainsi la réputation et le prestige du Vietnam à l’international. Les efforts de lutte contre la corruption et d’édification du Parti ont également enregistré des progrès positifs continus, créant un environnement stable et pacifique pour le développement national.

Il a affirmé que les réalisations mentionnées étaient en grande partie dues aux contributions du Parti, des autorités et de la population de Hô Chi Minh-Ville, notamment des districts de Hoc Môn et Cu Chi. Il a souligné que la fusion prochaine avec les provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu transformera Hô Chi Minh-Ville en une mégapole d’environ 6.770 km² et de plus de 13,6 millions d’habitants, composée de 168 arrondissements et communes, dont la zone spéciale de Côn Dao.

Cette réforme ambitieuse et sans précédent vise à rationaliser la gouvernance, à améliorer l’efficacité et à rapprocher l’administration de la population. Cependant, elle posera des défis importants, nécessitant les efforts conjugués de l’ensemble du système politique, des comités du Parti à tous les niveaux, des autorités et un soutien fort de la population.

Dans ce contexte, le président Luong Cuong a exhorté la ville à mobiliser toutes les ressources pour assurer le fonctionnement fluide et efficace du nouveau système d’administration locale à deux niveaux, à compter du 1er juillet, avec une gouvernance ininterrompue de la ville à la commune. Ce nouveau système doit non seulement fonctionner plus efficacement, mais aussi être véritablement proche des citoyens, garantissant la continuité de la vie quotidienne tout en offrant un soutien maximal aux citoyens et aux entreprises.

Il a souligné que ce nouveau modèle exige des normes élevées et qu’un important travail reste à accomplir. Il a insisté sur l’importance d’une sélection et d’une organisation rigoureuses du personnel, avec une approche objective et fondée sur le mérite, privilégiant l’adéquation des personnes aux postes appropriés.

Promouvoir davantage le développement socio-économique

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a appelé Hô Chi Minh-Ville à poursuivre la mise en œuvre de ces politiques nationales au niveau local, dans le respect de la Constitution et des lois. Il a insisté sur l’importance du centralisme démocratique et de l’écoute des aspirations légitimes du peuple. La ville doit mettre en œuvre efficacement les résolutions décisives qui serviront de fondement et de moteur au développement du Vietnam dans la nouvelle ère.

Il a également souligné la nécessité de promouvoir davantage le développement socio-économique, d’assurer la sécurité et la paix sociaux, et d’améliorer le bien-être social dans la ville.

Il a chargé la ville de mener et d’organiser avec succès les congrès du Parti à tous les niveaux pour le mandat 2020-2025, considérant cela comme une opportunité historique pour Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria-Vung Tàu et Binh Duong de libérer conjointement leur potentiel et de créer un nouvel espace de développement, contribuant ainsi à la prospérité du Vietnam.

Lors de la rencontre, les électeurs ont exprimé leurs préoccupations concernant les défis persistants qui affectent la vie quotidienne, tels que les infrastructures urbaines, l’urbanisme, la gestion foncière et les projets inachevés. Ils ont également échangé leurs réflexions sur les questions de gouvernance et les politiques publiques dans le contexte de la transition vers une administration locale à deux niveaux.

Les électeurs ont proposé d’accroître les investissements dans les technologies de l’information au niveau des arrondissements et des communes, de créer un financement dédié aux infrastructures informatiques, de moderniser la connectivité internet, les équipements de réunion numérique et les systèmes de stockage centralisé des données.

Ils ont appelé à l’achèvement rapide de la prestation de services publics en ligne, à des incitations et à un engagement social plus importants dans la construction d’une économie et d’une société numériques, et à un élargissement de la formation des fonctionnaires locaux et du public par le biais de programmes d’"alphabétisation numérique".

