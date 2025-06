Organisation simultanée des cérémonies d'annonce de la mise en place du modèle d'administration locale à deux niveaux

À partir de 8h00 le 30 juin 2025, les cérémonies d'annonce des résolutions et décisions des autorités centrales et locales concernant la fusion des unités administratives, la création des organisations du Parti et la nomination des Comités du Parti, des Conseils populaires, des Comités populaires et des Comités du Front de la Patrie du Vietnam des provinces, villes, communes, quartiers et zones économiques spéciales se déroulent simultanément dans tout le pays.

Photo : VNA/CVN

Dans chaque ville et province, un point de retransmission télévisée en direct est organisé pour la cérémonie et connecté en ligne à toutes les communes, quartiers et zones économiques spéciales des villes et provinces.

Pour les 11 villes et provinces qui ne sont pas concernées par cette restructuration, les Comités provinciaux du Parti (Comité municipal du Parti), les Conseils populaires, les Comités populaires et les Comités du Front de la Patrie du Vietnam organisent les cérémonies pour annoncer la résolution de l'Assemblée nationale et de son Comité permanent sur la suppression des activités des unités administratives au niveau de district et la réorganisation des unités administratives communales ; la décision de créer les Comités du Parti au niveau communal ; la nomination du personnel des Comités du Parti, des dirigeants des Conseils populaires, des Comités populaires et des Comités du Front de la Patrie du Vietnam.

Pour les 23 villes et provinces fusionnées, les Comités provinciaux du Parti (Comité municipal du Parti), les Conseils populaires, les Comités populaires, les Comités du Front de la Patrie du Vietnam des provinces (villes) organisent une cérémonie pour annoncer la résolution, la décision de l'autorité centrale et locale sur la fusion des unités administratives provinciales et communales, la fin du fonctionnement des unités administratives au niveau de district, la création des organisations du Parti, la nomination des Comités du Parti, des Conseils populaires, des Comités populaires, des Comités du Front de la Patrie du Vietnam des provinces (villes), des communes, des quartiers et des zones spéciales.

Photo : VNA/CVN

Le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti nomment les secrétaires des Comités provinciaux et municipaux du Parti.

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale nomme les présidents et vice-présidents des Conseils populaires, des présidents des Commissions du Conseil populaire, des chefs et chefs adjoints des délégations des députés des villes et provinces placées sous l'autorité centrale.

Le Premier ministre désigne les présidents et vice-présidents des Comités populaires des villes et provinces placées sous l'autorité centrale.

Pour rappel, le 12 juin 2025, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a signé et promulgué la résolution n° 202/2025/QH15 de l'Assemblée nationale relative à l'organisation des unités administratives provinciales. Ainsi, notre pays compte officiellement 34 villes et provinces, dont six villes placées sous l'autorité centrale.

VNA/CVN