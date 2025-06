Hô Chi Minh-Ville

Le secrétaire général Tô Lâm inspecte les préparatifs du modèle d’administration locale à deux niveaux

Le quartier de Xuân Hoà a été récemment constituée à partir de la fusion du quartier Vo Thị Sau et d’une partie du quartier résidentiel 4 (3e arrondissement). Elle comprend désormais 24 quartiers résidentiels et occupe une position stratégique au centre-ville, avec un fort potentiel de développement dans les domaines économique, touristique et des services, soutenu par des infrastructures synchronisées.

La commune Tân Vinh Lôc, pour sa part, a vu le jour par la fusion de la commune de Vinh Lôc B, d’une partie de la commune de Pham Van Hai et d’une partie du quartier de Tân Tao (arrondissement de Binh Tân). Située à l’entrée ouest de la ville, à proximité d’axes de transport majeurs, elle se positionne comme un carrefour entre urbanisme, industrie et agriculture high-tech, avec une démographie jeune et dynamique propice à la modernisation.

Accélérer la transformation numérique

À Xuân Hoà et Tân Vinh Lô, le secrétaire général Tô Lâm et sa suite ont inspecté le fonctionnement des Centres de services administratifs publics dans les deux localités. Il a appelé les responsables locaux à renforcer leur sens des responsabilités, à préparer efficacement la mise en œuvre du nouveau système administratif, et à accélérer la transition numérique, facilitant ainsi l’accès des citoyens aux services publics en ligne. Il a également souligné l’importance de la formation continue et de l’intégration des technologies dans le quotidien administratif.

En travaillant avec les Permanences du Parti des deux localités, le leader du Parti a salué les efforts de préparation des autorités locales, notamment la mise en œuvre des logiciels de gestion, la sensibilisation de la population, et le maintien de la stabilité au sein des équipes de fonctionnaires.

Il a insisté sur la nécessité de réaliser des percées dans la réforme administrative et la numérisation, d’interconnecter les bases de données et de garantir un accès rapide, transparent et efficace aux services publics pour la population. Il a reconnu que les débuts du nouveau modèle seraient confrontés à des obstacles et défis, mais a appelé les autorités locales à investir dans les équipements, à renforcer les compétences numériques des cadres comme des citoyens, afin de bâtir une administration, une société et un environnement numérique dans un avenir proche.

Enfin, il a exhorté tout le système politique à faire preuve d’union et de détermination pour surmonter les difficultés et réussir la mise en œuvre du nouveau modèle, au service du développement de la ville et du pays.

Le même jour, à l’occasion du 110e anniversaire de la naissance de l’ancien secrétaire général du Parti Nguyên Van Linh (1er juillet 1915 – 1er juillet 2025), Tô Lâm et sa suite ont rendu visite à sa famille et ont déposé des gerbes de fleurs et offrandes d’encens en sa mémoire à Hô Chi Minh-Ville.

