Diplomatie populaire, un pont solide pour l'amitié Vietnam - Bulgarie

>> Vietnam - Bulgarie: une relation au beau fixe depuis plus de sept décennies

>> La Bulgarie apprécie le potentiel de coopération avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le président bulgare a rappelé avec émotion sa visite officielle au Vietnam en novembre 2024, soulignant les profondes impressions qu’il en a gardées, notamment lors de sa rencontre avec d’anciens étudiants et travailleurs vietnamiens ayant séjourné en Bulgarie - un événement organisé par l’Association d’amitié Vietnam - Bulgarie à Hanoï.

Le chef de l’État bulgare a affirmé que le Vietnam est non seulement un ami traditionnel, mais également un partenaire clé de la Bulgarie dans la région. Il a souligné que la coopération éducative et les échanges culturels constituent des passerelles durables pour développer la coopération bilatérale dans divers domaines.

L’ambassadrice Nguyên Thi Minh Nguyêt a présenté plusieurs membres de la délégation, tous formés en Bulgarie et aujourd’hui devenus experts, scientifiques ou généraux au Vietnam. Elle a salué leur contribution active à la défense et au développement du pays, ainsi qu’au renforcement des liens d’amitié entre les deux peuples.

Lê Thu Hà, présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Bulgarie de Hanoï, a mis en lumière les activités dynamiques de l'Association. Celles-ci incluent la célébration de fêtes nationales bulgares comme la Journée de la culture, de l'éducation et de l'écriture slave (le 24 mai) et la Fête nationale bulgare (le 3 mars), mais aussi la pratique de chants et danses traditionnels, et la promotion de la cuisine bulgare.

Elle a réaffirmé l'engagement de son Association à servir de passerelle culturelle et humaine, travaillant activement à maintenir une amitié étroite et durable entre les deux nations. Dans cette optique, Lê Thu Hà a suggéré d'intensifier les échanges d'étudiants entre la Bulgarie et le Vietnam.

Auparavant, l'ambassadrice Nguyên Thi Minh Nguyêt et sa délégation ont également rencontré Tudor Stoyanov, directeur général du Département des relations bilatérales, et Nataliya Misheva, directrice du Département Asie-Océanie, au siège du ministère bulgare des Affaires étrangères.

VNA/CVN