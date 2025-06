Une réforme administrative historique pour une gouvernance à deux niveaux

À compter du 1 er juillet 2025, le modèle d’administration territoriale à deux niveaux (province et commune) entrera officiellement en vigueur à l’échelle nationale. Cette réforme structurelle marque une étape décisive dans l’histoire institutionnelle du pays, reflet d’une volonté politique affirmée et d’une quête d’efficacité face aux exigences d’une nouvelle ère de développement.

Photo : VNA/CVN

La suppression du niveau intermédiaire, le district, s’inscrit dans une logique de simplification des structures, de rationalisation des ressources et d’amélioration du service public. Cette décision découle directement de la 9e session de la XVe législature de l’Assemblée nationale, qui s’est conclue le 27 juin après 35 jours de travail intensif. Avec l’adoption de 34 lois, 14 résolutions et l’examen de 6 projets de loi, il s’agit de la session la plus dense en matière législative depuis la création de l’Assemblée nationale.

Parmi les textes adoptés figure une résolution modifiant certains articles de la Constitution, accompagnée d’un ensemble de lois et résolutions cohérentes qui jettent des bases juridiques solides à la mise en place du nouveau modèle administratif à deux niveaux. Ces mesures concrétisent les orientations du 11e Plénum du Comité central du Parti (XIIIe mandat) et ouvrent la voie à une administration locale plus efficace à partir du 1er juillet 2025.

Une réforme à portée nationale

L’Assemblée nationale a également validé une réorganisation majeure des unités administratives locales : le nombre de provinces et villes passera de 63 à 34, et celui des unités communales de 10.035 à 3.321, soit une réduction de 6.714 entités. Une restructuration qui vise à réduire les délais de traitement pour les citoyens et à optimiser les moyens publics.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé le gouvernement, les ministères et les collectivités à mettre en œuvre rapidement, rigoureusement et efficacement les textes adoptés. Une attention particulière est portée à la fusion des entités administratives et à l’activation du modèle à deux niveaux dès le 1er juillet 2025.

La Résolution n°207, signée par le président de l’Assemblée nationale, fixe le programme de supervision parlementaire pour 2026. Elle confie aux organes de l’Assemblée nationale le suivi de la réorganisation territoriale et de la mise en œuvre du nouveau modèle administratif. Un accent est également mis sur la numérisation du processus de supervision et l’évaluation dès les premières étapes de mise en application des textes.

Sur le terrain, les localités entrent dans la dernière ligne droite. À Hanoï, les essais du nouveau modèle ont été finalisés, et la ville s’apprête à publier les décisions officielles et à lancer les nouvelles unités communales le 30 juin. Lors de sa 24e session, le Conseil populaire de Hanoï a adopté 11 résolutions déterminantes pour assurer la transition.

Dans d'autres provinces, les autorités procèdent aux inspections finales pour garantir que les transferts de responsabilités, de personnel, de locaux et de signatures numériques soient terminés avant le 30 juin, condition sine qua non pour un démarrage fluide au 1er juillet.

Cependant, selon une directive signée par le Premier ministre Phạm Minh Chinh, plusieurs localités restent en retard : 11 sur 34 n’ont pas encore attribué les signatures électroniques, 22 n’ont pas achevé la formation des agents à la nouvelle plateforme numérique, et 6 n’ont pas finalisé l’aménagement des nouveaux bureaux communaux. Le taux de versement des indemnités de départ atteint seulement 50,48%. Le gouvernement appelle à une mobilisation immédiate pour éviter toute interruption de service.

Photo : VNA/CVN

Le 27 juin, le Bureau politique et le Secrétariat ont publié la Conclusion n°171-KL/TW, réaffirmant l’impératif d’achever la réorganisation des structures administratives et politiques. Ils exigent des comités du Parti et des organismes centraux une mise en œuvre synchronisée, rigoureuse et déterminée, garantissant le fonctionnement harmonieux du nouveau système et la continuité des services publics, notamment en matière de procédures administratives, de santé, d’éducation et de culture.

Modernisation administrative et vision à long terme

Alors que le compte à rebours s’accélère, les derniers ajustements sont en cours dans les collectivités. Cette réforme de grande ampleur ouvre la voie à un État de droit socialiste moderne, au service des citoyens, dans une perspective de développement durable.

Comme l’a souligné le président de la République, Lương Cường, lors d’une rencontre avec les électeurs de Hoc Môn et Cu Chi (Hô Chi Minh-Ville), la fusion avec Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu fera émerger une nouvelle mégapole. Une opportunité historique pour libérer pleinement le potentiel régional, créer un nouvel espace de développement et accompagner l’ensemble du pays vers une ère de prospérité partagée.

Hanh Quynh-Thao Nguyên/CVN