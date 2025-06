Le Parti communiste du Vietnam félicite le Parti du peuple cambodgien pour son anniversaire

>> Signature d’un accord sur le renforcement du commerce Vietnam - Cambodge

>> Vietnam - Cambodge : mesures visant à renforcer les liens entre les partis au pouvoir

>> L’amitié et les liens économiques Vietnam - Cambodge s’approfondissent

Photo : VNA/CVN

Dans son message de félifications, le PCV a salué les réalisations du PPC au cours des 74 dernières années, malgré de nombreuses difficultés et défis.

Il a souligné les victoires historiques du PPC dans la lutte pour la libération nationale, le sauvetage des Cambodgiens du génocide, la défense des acquis révolutionnaires et la construction d’un Cambodge pacifique, stable et prospère, doté d’une stature régionale et mondiale croissante.

Le PCV et le peuple vietnamien félicitent le PPC pour ces réalisations et sont convaincus que, sous la direction du Comité central et du Bureau permanent du PPC, présidés par le président Hun Sen, le PPC continuera de guider le Cambodge vers de nouveaux et plus grands accomplissements en mettant en œuvre avec succès sa Plateforme 2023-2028 et la Stratégie pentagonale du gouvernement du septième mandat, avec pour ambition de faire du Cambodge un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays à revenu élevé d’ici 2050, indique le message.

Il souligne que malgré l’évolution du paysage mondial et régional, marqué par des opportunités et des défis interdépendants, en particulier alors que les deux pays entrent dans une nouvelle ère de croissance et de prospérité, le PCV, l’État et le peuple vietnamiens attachent toujours une grande importance au développement de leurs relations avec le Cambodge et lui accordent une priorité absolue.

Le Vietnam s’efforce de son mieux, de concert avec le PPC, l’État et le peuple cambodgiens à la préservation, pour protéger, préserver et cultiver les relations entre les deux partis, les deux États et les deux peuples, indique le message.

À cette occasion, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a envoyé des fleurs de félicitations au président du PPC et président du Sénat du Cambodge, Hun Sen, et au président d’honneur du PPC, Heng Samrin.

Trân Câm Tú, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, a également adressé des fleurs à Say Chhum, vice-président du PPC et président du Bureau permanent du Comité central du PPC.

Bùi Thanh Son, membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a adressé une lettre de félicitations à Prak Sokhonn, membre du Bureau permanent du PPC, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Cambodge, et chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPC.

VNA/CVN