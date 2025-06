Assemblée nationale

Le président de l'AN exhorte à continuer à renouveler la pensée législative

Trân Thanh Mân, président de l'Assemblée nationale (AN), membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de l'AN, a appelé samedi 28 juin à davantage d'innovation dans la pensée et la pratique législatives afin de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère.

>> Le Vietnam place les enseignants au cœur de sa stratégie de développement

>> 9e session de la XVe législature, un jalon dans l’histoire constitutionnelle et législative

>> Trân Thanh Mân annonce des changements importants

S’adressant au premier Congrès de l’organisation du Parti de la Commission des affaires juridiques et judiciaires de l’Assemblée nationale pour la législature 2025-2030, Trân Thanh Mân a salué la contribution et l’efficacité du Comité du Parti de la Commission au cours de la dernière législature.

Photo : VNA/CVN

Il a salué son rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité législative, sa contribution à l’élaboration des documents clés du Parti et la promotion de la réforme du fonctionnement de l’Assemblée nationale.

La Commission a notamment contribué à l’élaboration du programme législatif pour la 15e législature et assuré le contrôle qualité des projets de loi soumis par d’autres organes de l’Assemblée nationale, ainsi que par les ministères et les secteurs.

Le plus haut législateur a souligné les réalisations législatives de l’Assemblée nationale, avec 67 lois adoptées lors des dernières sessions, soit près d’un tiers de la législation en vigueur. Il a salué l’auto-évaluation sincère de la commission et a appelé à des efforts supplémentaires pour remédier aux limites et accroître l’efficacité.

Il a demandé à l’Organisation du Parti de la commission de se concentrer sur le renforcement de la construction du Parti, du professionnalisme et de la solidarité, la promotion du dialogue démocratique et l’alignement de la réforme juridique sur la modernisation nationale.

Réforme, numérique et IA : cap sur la législature 2025-2030

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, elle doit garantir l’excellence de la mise en œuvre de ses missions politiques et améliorer les compétences professionnelles, tout en préparant proactivement les programmes législatifs pour la prochaine législature et en favorisant une plus grande application de la science, de la technologie et de l’IA dans le processus législatif, a-t-il demandé.

Trân Thanh Mân a également demandé à l’Organisation du Parti de la Commission d’assurer une étroite coordination en son sein et avec les autres organes de l’Assemblée nationale ainsi qu'avec les agences concernées.

Lors du congrès, Hoàng Thanh Tùng, président de la Commission des affaires juridiques et judiciaires de l’Assemblée nationale, membre du Comité central du Parti et du Bureau permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, a été nommé secrétaire du Comité du Parti pour le nouveau mandat.

Les délégués ont également défini les orientations et tâches pour la législature 2025-2030, notamment l’achèvement des missions politiques, la rationalisation de la structure organisationnelle, la promotion de la transformation numérique et la poursuite d'une réforme juridique stratégique alignée sur la modernisation du pays.

VNA/CVN