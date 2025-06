La coopération maritime du Vietnam a franchi une nouvelle étape

La 35 e réunion des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (SPLOS 35), tenue du 23 au 27 juin au siège de l’ONU à New York, a marqué une nouvelle étape dans la coopération maritime du Vietnam, avec la nomination d’un représentant vietnamien à la présidence de la réunion pour la première fois et la contribution active du pays à cet événement.

La réunion a réuni des représentants de 170 États membres pour examiner le travail des principales agences créées en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, notamment le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) et la Commission des limites du plateau continental (CLPC), ainsi que pour discuter des rapports du secrétaire général des Nations unies sur les affaires maritimes et le droit de la mer.

Photo : VNA/CVN

À une époque marquée par des défis maritimes complexes tels que l’élévation du niveau de la mer, la perte de biodiversité, la pollution et l’épuisement des ressources, cette réunion a constitué une plateforme essentielle pour permettre aux nations de réaffirmer la CNUDM comme cadre juridique fondamental pour toutes les activités liées à l’océan et de proposer des solutions pour une gouvernance durable des océans.

Les délégués ont continué à mettre en avant les valeurs de la CNUDM, soulignant la nécessité de mettre pleinement en œuvre les règles de la convention avec bonne volonté et de soutenir le rôle et le fonctionnement des trois organes créés au sein de la convention.

Ils ont également salué les récents développements, notamment la 3e Conférence des Nations unies sur les océans qui s’est tenue en France ce mois-ci, les progrès réalisés dans la ratification de l’Accord sur la BADJN (Biodiversité au-delà des juridictions nationales), les nouvelles directives de l’AIFM pour l’exploitation minière en eaux profondes, l’avis consultatif du TIDM sur le changement climatique rendu en mai dernier et les trois nouvelles recommandations de la CLPC.

Photo : Thanh Tuân/VNA/CVN

En particulier, pour la première fois, un représentant vietnamien, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu, a été élu président de la réunion, marquant ainsi une étape importante dans l’engagement du Vietnam dans les affaires maritimes mondiales.

Rôle actif et constructif

Sous la direction du Vietnam, la réunion a été marquée par un débat actif et approfondi et un large consensus, facilité par des consultations inclusives avec les groupes régionaux et thématiques.

La délégation vietnamienne a également joué un rôle actif et constructif. S’adressant à la plénière, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies, a réaffirmé l’engagement total du Vietnam envers la CNUDM, cadre juridique global régissant toutes les activités en mer. Il a souligné que la paix, la sécurité, le développement et la durabilité marine reposent tous sur une mise en œuvre rigoureuse de la convention.

Photo : VNA/CVN

Concernant la Mer Orientale, le Vietnam a appelé toutes les parties à définir des zones maritimes conformément à la CNUDM et à œuvrer pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région. Le pays a salué les progrès réalisés dans les négociations sur un Code de conduite (COC) efficace et substantiel en Mer Orientale, tout en soulignant que celui-ci doit être conforme au droit international, en particulier à la CNUDM.

Le Vietnam a également plaidé en faveur d’une coopération internationale et régionale renforcée, d’un renforcement des capacités et d’un transfert de technologie vers les pays en développement, fondés sur la transparence, l’appropriation nationale et les besoins concrets.

Le pays a salué les contributions des organes de la CNUDM au maintien de l’ordre juridique en mer, tout en les encourageant à continuer de renforcer leur rôle dans l’interprétation et la mise en œuvre de la convention en vue d’un océan sûr, durable et équitable pour les générations actuelles et futures.

VNA/CVN