Renforcement de la coopération internationale en matière de défense

À l’invitation du ministère singapourien de la Défense, une délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par son vice-ministre, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, participe du 2 au 5 février au 10ᵉ Salon aéronautique de Singapour (Singapore Airshow 2026), organisé au Centre d’expositions de Changi.

Il s’agit du plus grand salon de défense en Asie, organisé tous les deux ans, offrant d’importantes opportunités de partenariats et de coopération régionale.

Le 3 février, la délégation vietnamienne a assisté à la cérémonie d’ouverture et mené plusieurs rencontres bilatérales.

La participation du Vietnam illustre son intérêt pour le renforcement de la coopération internationale dans l’industrie de la défense, sur la base de l’égalité, du bénéfice mutuel et du respect du droit vietnamien ainsi que des engagements internationaux.

En marge de l’événement, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a rencontré Chan Heng Kee, secrétaire permanent du ministère singapourien de la Défense. Il a salué le succès de l’organisation du salon et s’est félicité du développement positif et global des relations Vietnam - Singapour, notamment dans le domaine de la défense, pilier du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Il a exprimé le souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale dans des domaines tels que les échanges de délégations, le dialogue politique de défense, la coopération entre les forces armées, la formation, la sécurité maritime, les opérations de recherche et de sauvetage, la cybersécurité, ainsi que la coordination au sein des forums multilatéraux.

De son côté, Chan Heng Kee a affirmé la volonté de Singapour de poursuivre et d’approfondir la coopération bilatérale, en mettant l’accent sur la marine, la formation et la cybersécurité.

Dans le cadre du salon, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a également rencontré des responsables de la défense de plusieurs pays et échangé avec des entreprises du secteur. Il a en outre assisté à la cérémonie de signature d’accords de coopération entre le groupe Viettel et les groupes ST Engineering et Honeywell, réaffirmant le soutien du ministère vietnamien de la Défense à ces partenariats et appelant à leur mise en œuvre rapide et efficace.

